La Huasteca, zona de desastre

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Más de 100 mil viviendas destruidas, miles de familias aisladas, decenas de muertos y desaparecidos a consecuencia de torrenciales lluvias y desbordamiento de ríos, convirtieron a los estados de la Región Huasteca, que abarca el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo, en zona de desastre, además de afectar a Puebla y Querétaro.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de algunos miembros de su gabinete, ha recorrido desde el fin de semana las partes más dañadas, entre reclamos y exigencias de familias afectadas, muchos de cuyos integrantes quedaron aislados en espera de auxilio, en tanto se multiplican brigadas de limpieza, reparación de carreteras y caminos cortados por deslaves en varios tramos, que son reparados urgentemente y simultánea atención inmediata al rescate de miles de damnificados.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después de suscribir el acuerdo de paz en la guerra Israel-Hamas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no sólo se puso fin a la guerra entre ambos, iniciada en octubre de 2023, con lo que “terminó no sólo una larga y dolorosa pesadilla”, sino que “comenzó el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.

No sólo a alcaldes les llamó la atención en público la Presidenta Sheinbaum, sino debió hacerlo a algunos gobernadores de entidades convertidas en zonas de desastre inundadas por lluvias y desbordamiento de ríos que ignoraron, o ni se enteraron, de los pronósticos meteorológicos de lo que podría ocurrir.

Nada extraño que la Presidenta Sheinbaum no felicitara a la venezolana María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz, o que descartara asistir “por la emergencia nacional en varios estados”, a la Cumbre de las Américas, que habrá en diciembre en Santo Domingo.

En un foro de la Fundación Heritage y American First Policy, en septiembre pasado, en Washington, la mujer que ha encabezado la lucha contra el dictador Nicolás Maduro, le pidió a la Presidenta adoptar una posición firme sobre Venezuela “porque declararse neutral, en realidad, es alinearse con el sistema criminal y perverso de mi país”.

Y en el caso de la próxima Cumbre de las Américas, porque “nunca vamos a estar de acuerdo en que se excluya a ningún país”, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, igual que lo fueron en la anterior celebrada en Los Ángeles, en 2022, a la que, por eso mismo, no asistió AMLO.

Sigue el huachicoleo: aseguran 418 mil litros en Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato y San Luis Potosí.

En plena Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, el abogado de Billy Álvarez, David Cohen Sacal, fue baleado ayer por un mozalbete, Héctor “N”, y se encuentra grave.