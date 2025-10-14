Veracruz y la indolencia

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Los desatinos de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a lo largo de casi un año de gobierno —coronados por la deficiente gestión que ha dado a la crisis que hoy vive Poza Rica y la región norte del estado tras las intensas lluvias— ha provocado que en la cúpula de la 4T cuestionen si fue un error apoyar su ambición de poder.

Fuentes del primer nivel nos aseguran que hay molestia y preocupación con la gobernadora (nacida en Zacatecas), por la forma en que el pasado fin de semana se desbordaron los reclamos para la presidenta Claudia Sheinbaum, no por tratarse de ciudadanos, sino porque sienten que Nahle no hizo lo suficiente para dar esperanza y certeza a los damnificados.

El viernes, por ordenes de Nahle, ninguna dependencia del gobierno del estado tenía autorizado abrir centros de acopio para apoyar a las familias damnificadas por la creciente del Río Cazones, en Poza Rica, el mensaje interno: “establecer estos centros significaría dar el mensaje del fracaso del gobierno”. Así de grande la indolencia.

Y hay más: mientras gobiernos de varios estados —entre ellos NL y Tamaulipas, se agolpaban para ir en apoyo de las y los veracruzanos—, Nahle parecía minimizar ese apoyo; decía que no había hablado con el gobernador Samuel García y que no sabía si un helicóptero que envío el gobernador Américo Villarreal había llegado.

Hay testimonios —difundidos en redes sociales— que evidencian que por órdenes de Nahle, funcionarios estatales no permitían el acceso de ayuda que llevaban integrantes de la sociedad civil o empresas privadas a la población afectada. De ese tamaño.

Pero ante las críticas la gobernadora respondía que son “politiquerías”, que era momento de unidad y solidaridad, pero lo decía en la misma jornada que callaba a ciudadanos que le reprochaban la falta de apoyo y alertas tardías. Dirá luego que las críticas de prensa son un “nado sincronizado” que busca dañar su gobierno.

En la cúpula —me subrayan— no están molestos con los ciudadanos inconformes que le reclamaron a la Presidenta sino por la indolencia, la falta de previsión y la ineficiencia de la gobernadora para gestionar esta crisis y con ello enviar a la población mensajes de lejanía, desatención y falta de liderazgo.

Y la cosa se pone peor. El tema de las desgracias por las inundaciones no es nuevo en Veracruz. En lo personal, como reportero me tocó cubrir al menos tres emergencias detonadas por huracanes o por intensas lluvias, por las bajadas de agua que arrastraron familias enteras y los veracruzanos saben de qué se tratan estas emergencias.

Aun y con toda esa experiencia del pasado la percepción es que no hubo la previsión ni coordinación del gobierno de Veracruz con estados vecinos para que la población de la región, la población de Poza Rica, estuviera un poco más preparada ante este embate de la naturaleza y tratar de salir lo mejor posible. La venida del agua fue muy rápida en Poza Rica, pero hay aguas arriba y se pudo monitorear.

Concluida la emergencia y pasado el peligro vendrá la crisis social: cuando la gente regrese a sus casas y haga limpieza y el recuento de lo que perdieron llegará la verdadera inconformidad de los ciudadanos… si algo tienen los veracruzanos es que no perdonan a quienes traicionaron su confianza. Fuerza para Veracruz.

RADAR

FUTURO. Nos hacen ver que el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, tuvo la capacidad de poner bajo el mismo techo a un excandidato presidencial, ex gobernadores, líderes políticos nacionales, senadores de la 4T y de la oposición, alcaldes, rectores, líderes empresariales y religiosos y un largo etcétera. Y van por el futuro.

El pasado fin de semana el alcalde presentó “Una Mirada al Querétaro del Futuro”, que se trata de una serie de acciones para el segundo año de su gobierno a fin de defender la calidad de vida de los y las queretanas.

¿Las acciones? Felifer Macías comprometió fortalecer el Plan Orden a fin de darle una dirección correcta a la administración y así otorgar una respuesta firme ante el futuro de la capital queretana, nos dicen.

Además: no se renovará la concesión del relleno sanitario a fin de redireccionar un ahorro de 40 millones de pesos al año para programas sociales, obras o servicios públicos, se relanzará el programa QroBici y se enlazarán al sistema de QroBus y al nuevo sistema de transporte eléctrico gratuito para el Centro Histórico.

Va por el teleférico para la ciudad, la aplicación de 300 millones de pesos para rescate de vialidades, anuncio rehabilitación del drenaje y de los drenes de la capital, acciones en favor de la cultura, agua, bienestar animal, así como un cero incremento al predial.

Y lo acompañaron Jorge Romero, presidente nacional del PAN; Kenia López presidenta de la Cámara de Diputados; la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado; Arturo Escobar líder del PVEM; Alessandra Rojo, alcaldesa de Cuauhtemoc, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, senadores del PAN y del PRI como Paloma Sánchez, y los ex gobernadores Pancho Domínguez, Pepe Calzada, Nacho Loyola, Mariano Palacios, Enrique Burgos, entre otros. No hay que perderle la pista.

CHIHUAHUA. Me encuentro muy agradecido con el Foro de Periodistas de Chihuahua por la invitación para ejercer como jurado calificador del Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos” 2025, la 31 edición de este importante galardón.

Fueron 128 trabajos calificados en los diferentes géneros periodísticos informativos y encontré una calidad como hace mucho no veía. Aun hay esperanza porque “la verdad nos dará libertad”.