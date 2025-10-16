Ley de Amparo mantendrá retroactividad

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La retroactividad a la aplicación de la Ley de Amparo aprobada por el Senado, que fue eliminada por los diputados por violar el artículo 14 constitucional y sustituida por el artículo tercero transitorio con visto bueno al fast-track en la Cámara alta que la restituyó, volvió a motivar reclamos de la oposición porque aquélla se mantiene al aprobarse que sea aplicada a los asuntos actuales y también a los presentados anteriormente.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que lo que están proponiendo con ese nuevo texto es que las disposiciones de las presentes reformas sean aplicadas a los asuntos que actualmente están en trámite, lo que tildó de “maroma legislativa”, en tanto Guadalupe Murguía, del PAN, dijo que ahora queda claro que la supuesta corrección a la retroactividad, fue una cortina de humo para ocultar su gravedad.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Presidenta Sheinbaum sigue el camino de su antecesor, con su decisión de no asistir a importantes eventos internacionales, como la Cumbre de las Américas en Santo Domingo, en diciembre, o el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, al mes siguiente, o por su solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Habrá que ver si de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el próximo año, ante las presiones arancelarias de su homólogo Donald Trump y sus amenazas de combatir a los cárteles mexicanos en sus propias guaridas, como la de que “está considerando atacar en tierra” a los de Venezuela, según declaró ayer en Washington, la relación que ella ha logrado sortear con el republicano, no se empaña.

Por lo pronto del “desvisadero” de algunos funcionarios, gobernadores y legisladores de Morena por parte del gobierno estadounidense, la mandataria dice que no ha sido informada de ello y sostiene que la revocación de las visas es una información personal, de lo que informara la agencia Reuters, a menos de que fuera por alguna investigación.

Nuevo recorrido de la Presidenta Sheinbaum por zonas dañadas por lluvias e inundaciones, ahora por la región Huasteca en San Luis Potosí, después de hacerlo por el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, Hidalgo y Puebla.

Se extendió el paro del personal del SAT, con bloqueos viales en distintos rumbos, con exigencias de mejoría salarial, condiciones laborales dignas y menores favoritismos en asignación de plazas y exigencias en alcanzar metas de recaudación, distantes de alcanzar, según las denuncias que han hecho estos días.