Visión de futuro en Querétaro

Julián Andrade*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Felipe Fernando Macías, el alcalde de Querétaro, rindió su segundo informe de gobierno. Más allá de la fecha protocolaria, hay que detenerse en el análisis de un gobierno local que está dando resultados, que tiene visión de futuro y una cartera de proyectos realizables para los próximos años.

En los hechos, la ruta es clara porque sabe lo que se tiene y lo que se quiere hacer.

Una de las características de Macías, como político, es que destaca por su trabajo en las calles, por el conocimiento específico de los problemas que agobian a los ciudadanos y a los que hay que darles respuesta.

Por ello, uno de los proyectos centrales será el que se refiere a la rehabilitación del drenaje y los drenes de la capital, que tendrán una inversión de mil millones de pesos.

También planea rescatar el programa de QroBici, que, a la par de la utilización del trasporte eléctrico en el centro histórico, colocará a Querétaro en la misma dinámica y horizonte que las de ciudades importantes y donde hay un compromiso permanente con el medio ambiente.

Macías afirma que “lo más preciado para nosotros es nuestro bienestar, nuestro progreso y nuestra calidad de vida, y que también lo que más nos preocupa a los queretanos es perderla. Les quiero decir con claridad que todo lo que amenace nuestra prosperidad, aquí va a topar con pared”.

Desde una perspectiva con visión de futuro, Macías está logrando, además, ser un eslabón importante para que el PAN mantenga el gobierno local y estatal en las elecciones del 2027.

Esto es relevante, porque será justo ahí, en el trabajo en territorio, como se podrá contrarrestar el avance de Morena.

El entorno requiere de claridad, y ésta la tienen el alcalde y también Mauricio Kuri, el gobernador queretano.

Querétaro, hay que decirlo, es una de esas joyas que más vale proteger y conservar desde la perspectiva de un partido, el PAN, que ha sabido mantener el rumbo en el estado más allá de las vicisitudes más diversas.

Entre ellas se encuentra la de no ser sectarios, la de entender que el gobierno es un servicio para todos los ciudadanos, más allá de cómo y por quién ejerzan su derecho al voto.

De ahí que la convocatoria al informe, si nos atenemos a una lectura política, debió ser muy satisfactoria para Macías, ya que acudieron, entre otros, Jorge Romero, el líder nacional del PAN; Kenia López, la presidenta de la Cámara de Diputados; las senadoras Geovanna Bañuelos, del PT; Carolina Viggiano y Paloma Sánchez, del PRI; el senador Ricardo Anaya, quien coordina a la bancada panista, además del dirigente del Partido Verde, Arturo Escobar, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega.

Y, en una muestra de empalme entre pasado y futuro, acudieron los exgobernadores queretanos Francisco Domínguez, José Calzada, Ignacio Loyola, Mariano Palacios y Enrique Burgos.