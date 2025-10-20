En EU, ¿quién nos representa?

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El sábado pasado en Estados Unidos, más de 2,700 ciudades se sumaron a las movilizaciones denominadas “No Kings”, en protesta contra lo que, aseguran, divide a la nación y revela los excesos autoritarios del presidente Donald Trump.

El mensaje fue muy claro: Estados Unidos es una nación libre que no tiene monarcas, y Trump no puede comportarse como uno.

Vale la pena recalcar que el movimiento nació en EU el pasado 14 de junio, y desde aquel entonces contó con una participación récord de casi cinco millones de manifestantes. A la fecha, la cifra sigue creciendo.

Ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Washington se han convertido en símbolo de resistencia civil ante lo que consideran un autoritarismo total de la actual administración.

Sobra decir que millones de migrantes mexicanos han participado en estas protestas y, en muchos de los casos, su permanencia en el país de las barras y las estrellas depende —en gran medida— de las severas políticas migratorias que el gobierno trumpista siga implementando contra nuestros paisanos.

Ante esto, llega la pregunta obligada: ¿Qué está haciendo el Gobierno mexicano para frenar el maltrato y las deportaciones masivas en la Unión Americana?

Ya no nos engañemos, México carece de una representación diplomática firme ante Estados Unidos y eso ha tenido un costo muy alto y ha pegado muchísimo en las decisiones que está tomando nuestro vecino del norte con el tema migratorio. Y eso lo saben y comentan en las altas esferas del Gobierno de México.

Desde su nombramiento como embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, ha pasado de noche.

Últimamente se le ve más ocupado tomándose fotos con los hombres de poder del gabinete de Trump, asistiendo a eventos irrelevantes y celebrando el mes de la Herencia Hispana, que en atender y escuchar las demandas de nuestros connacionales.

Sus acciones poco o nada se han visto y simplemente no consigue frenar el constante acecho contra los migrantes mexicanos.

Y por si a don Esteban no le ha quedado claro a qué nivel está escalando el tema, basta con decirle que en algunos estados de la Unión Americana crece el temor de hablar español en público por miedo a ser detenido y deportado por los agentes de ICE.

Ah, pero eso sí, cuando se trata de salir a defender a la Presidenta, ahí sí se hace presente de inmediato.

Tal es el caso de las acusaciones que hizo el miércoles pasado el congresista republicano de Florida, Carlos Giménez, quien calificó de patético el apoyo de México a Cuba y dijo que el gobierno de la Presidenta Sheinbaum estaba dando oxígeno a la dictadura asesina cubana.

De inmediato, Moctezuma escribió en su cuenta de X: “Señor diputado, México actúa con base en sus principios tradicionales de política exterior —los cuales están consagrados en nuestra Constitución. Como ustedes saben, México y Estados Unidos compartimos un compromiso común con el progreso de nuestra región, y esto requiere más diálogo”.

El tuit, acompañado de varias líneas más —y que pueden checar en la cuenta del embajador— básicamente fue en el sentido de evitar la descalificación a la Presidenta y promover un diálogo constructivo.

Si bien es cierto que la situación está sumamente complicada en casi todos los aspectos con EU, creo que el tema migratorio debería ser prioridad.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!!