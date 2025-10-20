Sector manufacturero, mal

Las actividades económicas se dividen en tres grupos. Primarias: la explotación directa de recursos naturales, que aportan el 4.2% de la producción. Secundarias: la industria, la transformación de recursos naturales en satisfactores, ya sean factores de la producción, ya bienes para el consumo final, que contribuyen con el 33.7% de la producción. Terciarias: los servicios, que aportan el 62.1% de la producción.

La industria se divide en cuatro grupos: (i) minería, que aporta el 3.1% de la producción total y el 9.2% de la producción industrial; (ii) generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y suministro de agua y gas por ductos al consumidor final, que contribuyen con el 2.1% de la producción total y el 6.2% de la producción de la industria; (iii) construcción, que aporta el 7.1% de la producción total y el 21.1% de la producción industrial; (iv) industrias manufactureras, que aportan el 21.4% de la producción total y el 63.5% de la producción de la industria.

Las industrias manufactureras se dividen en 21 sectores, desde la industria alimentaria y la de las bebidas y el tabaco, pasando por la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, la industria química, la industria del plástico y el hule, hasta llegar a la fabricación de equipos de transporte y la de muebles, colchones y persianas.

Ya contamos, del Inegi, con los Indicadores del Sector Manufacturero para agosto, y las cifras son preocupantes, como lo son la mayoría de los resultados económicos recientes, comenzando por dos de los más importantes: (i) las inversiones directas, que producen bienes y servicios, crean empleos, generan ingresos y contribuyen al bienestar, medidas por las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo, que después de haber crecido, según el Indicador de la Formación Bruta de Capital Fijo, en términos anuales, 5.0% en julio del año pasado decrecieron 7.2% en julio pasado; (ii) la producción de bienes y servicios, variable con la que se mide el crecimiento de la economía, que después de haber crecido, según el Indicador Global de la Actividad Económica, en términos anuales, 2.1% en julio del año pasado decreció 1.2% en julio pasado.

Considerando, de la industria manufacturera, la producción, el personal ocupado, las horas trabajadas, y las remuneraciones medias reales, estos fueron los resultados, en términos anuales, en agosto. Entre paréntesis, para comparar, pongo el resultado del mes anterior, julio de 2025, y el del año anterior, agosto de 2024. Producción: menos 1.5% (menos 0.6% un mes antes y más 3.5% un año antes). Personal ocupado: menos 2.7% (menos 2.3% un mes antes y menos 2.1% un año antes). Horas trabajadas: menos 2.9% (menos 2.2% un mes antes y menos 1.9% un año antes). Remuneraciones medias reales: más 4.5% (más 6.2% un mes antes y más 5.5% un año antes).

En cada uno de los cuatro casos, tanto comparando con el mes anterior, como con el año anterior, los resultados de agosto fueron peores, con dos agravantes. Primero: en materia de personal ocupado sumamos 30 meses consecutivos de crecimiento negativo, 1.34% en promedio mensual. Segundo: en materia de horas trabajadas sumamos 26 meses consecutivos de crecimiento negativo, 1.77% en promedio mensual. En ambos casos la mayor caída fue la de agosto.