› Luisa lo piensa… pero poquito

Con la novedad de que los rumores fueron ciertos: Luisa María Alcalde dejó finalmente la dirigencia nacional de Morena. El hecho —que días antes circulaba en la esfera extraoficial— fue confirmado parcialmente por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que extendió una oferta a la dirigente morenista para volver al Gobierno, ahora como consejera Jurídica de la Jefa de Estado, ante la decisión de quien ocupa todavía ese cargo, Esthela Damián, de participar en el proceso electoral de 2027 en su natal Guerrero. Alcalde Luján ayer declaró primero ante los medios que quería pensar la propuesta presidencial; sin embargo, nos cuentan que no tuvo tanto tiempo para eso, ya que en menos de 24 horas, la también exsecretaria de Gobernación dio el sí a la mandataria. Lo que todavía queda por resolver es quién se quedará en su lugar, ya que aunque suena con fuerza el nombre de la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la Presidenta se limitó a decir que eso ya le toca al partido y que si Ariadna quiere, tiene que ser congruente y dejar su puesto. Atentos.

› Perfilan nuevo embajador en EU

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Y al que pronto se le estaría acabando el veinte en su encargo diplomático es a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, se señala en estos días. Designado por Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020 y ratificado por el Senado en febrero de 2021, ha tenido una gestión para algunos discreta y para otros gris. Quienes consideran esto último no distinguen que el funcionario sea hoy una pieza fundamental en la política que se despliega ante el desafiante momento que implica la convivencia con el gobierno de Donald Trump, y atribuyen su permanencia en el puesto a una situación inercial. Incluso nos dicen no tener claro qué tan próximo está, por ejemplo, a los entornos de la Casa Blanca más allá de lo protocolario. Por lo pronto, la agencia Bloomberg ha informado que quien suena para sucederlo es Roberto Lazzeri, director de Nafin y Bancomext, funcionario que forma parte de la mesa de negociación del T-MEC y de quien, se refiere, tiene cercanía con el secretario del Tesoro de EU. Su perfil, trascendió, estaría siendo evaluado por la Presidenta. Así que pendientes.

› Indicadores de Milena

Y nos piden no perder de vista algunos indicadores relevantes en materia de seguridad que por estos días se reportan en La Paz, Baja California Sur. Para empezar, salta a la vista el que, a diferencia de la mayoría de los municipios, éste, a cargo de la morenista Milena Quiroga, se haya alineado a la estrategia federal para hacer frente a la delincuencia mediante la llamada Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, que empezó a aplicarse en 2022. Gracias a ello, la policía municipal ha logrado asegurar 12 objetivos prioritarios entre el 2 de marzo y el 15 de abril de 2026. Sus componentes son presencia policial, capacidades operativas, proximidad con la ciudadanía y coordinación absoluta con las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, algo consistente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 impulsada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nos comentan. No hay que perder de vista que este tema puede ser en algún momento uno de los que impulsen a Quiroga, a quien apuntan en la contienda morenista por la postulación a la gubernatura de Baja California Sur.

› Sansores apuntala a su delfín

Nos hacen ver que aunque ya no es novedad que algunos personajes se anticipen —aun contra las reglas electorales— a destaparse o promover su rostro para convertirse en candidatos a ciertos cargos que estarán en juego el próximo año, entre los adelantados hay unos que de plano se comienzan a volar la barda. Es en Campeche donde cuentan que la gobernadora Layda Sansores ya le alzó la mano a quien, dicen, ella ya ve como su seguro sucesor. Se trata del todavía alcalde de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien fue presentado el miércoles como “coordinador estatal de la defensa de la 4T” o, en términos más llanos y realistas, futuro candidato al gobierno de esa entidad. “Vamos muy avanzados” con el tema de la sucesión, señaló Sansores, quien incluso destacó que Campeche es el primer estado donde Morena se define y, lo mejor, sin que haya voces que se opongan. “No se han hecho ni siquiera los registros, pero nosotros siempre somos un poco disruptivos”, admitió la gobernadora, que justificó esta situación al señalar que “cuando ya tenemos una definición en el corazón” ni para qué dejar de perder tiempo en competencias internas que lastiman. Qué tal.

› Tache a Morena por culpa de Durazo

Y en vísperas de procesos internos, dicen que tampoco faltan los destapes… pero de irregularidades cometidas en pasadas elecciones, como el ejemplo que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratificó ayer un castigo a Morena por el financiamiento que no reportó en 2021 su candidato al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, quien hoy ocupa el cargo. Este miércoles, la sala superior del TEPJF palomeó las sanciones que impuso el Instituto Nacional Electoral, pero que el partido guinda había impugnado. Nos dicen que éste sí que es un caso de perseverancia, ya que se trata de un largo proceso de cinco años —lo que lleva Durazo gobernando—, que se activó cuando el PRI presentó una denuncia por prácticas chuecas en esa campaña, lo que llevó a que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectara, por ejemplo, más de 190 publicaciones pagadas en Facebook, de las que 63 fueron pautadas por perfiles no identificados o de personas morales —empresas, pues— que incluso negaron haberlas cubierto económicamente, además de otros recursos que entraron a la campaña del morenista “en especie”, que no fueron reportados al árbitro electoral. Vaya.

› El que se descarta

Así como hay muchos que se encartan, también están —aunque en bastante menor proporción— los que se descartan en la carrera de definiciones por quienes aparecerán en las boletas de 2027. Ahí tenemos al actor mexicano Damián Alcázar, quien aunque desde hace ya algunos años se le ha visto muy cercano a la Cuarta Transformación, expresando con transparencia sus posturas políticas, salió a decir que es falso que esté listo para buscar la candidatura por la alcaldía Coyoacán, una de las demarcaciones de la Ciudad de México que, por cierto, no ha podido conquistar Morena. Así, el reconocido pilar del cine mexicano dejó claro que él no tiene vocación para dedicarse a esto de andar en campañas y, en un tono más o menos molesto, llamó ociosos a los que, a su nombre, publican en las redes sociales sus supuestas aspiraciones. “Pónganse a trabajar en algo digno para el país”, declaró, “dejen de inventar cosas”. Tsss.