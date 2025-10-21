Racimo de goles

Para esta ocasión, la cabalística fecha 13 de nuestra liga local de futbol trajo consigo una cesta llena de goles y partidos que resultaron de lo mejor. Se marcaron en total 34 goles con lo que esta jornada se vuelve de la de mayores anotaciones hasta el momento, lo que puede ser un indicador inmediato para la próxima que, aunque usted no lo crea, inicia este mismo día. Así es, hay fecha doble y con ello se definirá el destino de varios equipos y, al mismo tiempo, terminará por confirmar la etiqueta de favoritos a los cuatro clubes que han mostrado mayor solidez durante el torneo.

Los Diablos del Toluca golearon 4-0 sin despeinarse a un Querétaro que desde hace semanas debería estar planificando el próximo torneo. El equipo dirigido por Antonio Mohamed llegó a la escandalosa cifra de 39 goles a favor, casi triplicando la cuota de algunos equipos sotaneros. Los escarlatas tienen en su fila al líder de goleo, Paulinho, que mañana por la noche podría llegar a 11 anotaciones ante los Xolos de Tijuana y así buscar un triunfo que logre afianzar al Toluca en el liderato general. Si los Diablos ya lucen como el máximo favorito a ganar el título y conseguir el bicampeonato, una victoria en Tijuana sería casi amarrar el liderato y cerrar la fase de Liguilla en casa, lo que los hará casi imbatibles.

Cruz Azul y América son los principales acechadores del Toluca, y después de la victoria del equipo celeste en el clásico joven, deja en el segundo puesto a los de La Noria. El triunfo termina por consolidar el naciente proyecto de Nicolás Larcamón al frente de La Máquina, que levanta la mano para ser el otro finalista del torneo. Las Águilas, por su parte, que se vieron desdibujadas el sábado anterior, se quedaron sembradas en el tercer puesto de la general, pero con otro resbalón, Tigres y/o Monterrey, pueden darle alcance al América, lo que podría comprometer el camino en Liguilla para los dirigidos por André Jardine que esta noche abren la jornada ante Puebla.

Y a propósito de los clubes de Nuevo León, los Tigres dieron una de las mejores demostraciones ofensivas ante unos Rayos que lucieron valientes en el Volcán y que nos regaló un duelo entretenido con 8 goles (5-3) en total. Es justo en este lapso del torneo en donde los clubes afilan sus armas para entrar embalados a la Liguilla, y los Tigres de Pizarro pueden convertirse en una de las sorpresas, mañana en su visita ante Tuzos podrían amarrar al menos el quinto puesto y el pase directo. Los Rayados, por otra parte, volvieron a deslucir con un empate ante Pumas, que lucía como la víctima perfecta y poder escalar en la tabla. Hoy podrían hacerlo ante Juárez, con una nueva oportunidad en el Gigante de Acero.

Los Pumas, con una vida extra que rescataron en Monterrey, se juegan otro partido clave ante San Luis en el Olímpico Universitario, ambos equipos lideran esa otra lucha, la de los equipos mediocres que buscan el play-in. Los Pumas son décimo y San Luis, undécimo, pisándole los talones vienen Santos, Atlas y León, que están a tan sólo un punto, por lo que después de esta fecha doble, algunos de estos candidatos podrían estar despidiéndose de ese último cupo para poder entrar a la Liguilla.