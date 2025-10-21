¿SEP rumbo a su propio Segalmex?

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Si Mario Delgado fuera bombero y la Secretaría de Educación Pública (SEP) su camión, tendría un volante que no conecta al motor, que gira y hace ruido, pero no avanza: Palacio Nacional le heredó piezas de otro taller y, para rematar, le montaron al activista Anselmo Peña en la Unidad de Administración y Finanzas como quien instala un candado…, pero por dentro.

Y es que Peña, ex del Instituto de Vivienda capitalino, llegó con el letrero de “reporto directo arriba”. Pero Además existe la “SEP paralela”: la que opera por la vía de Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos y amiga de décadas del alto mando presidencial. Ella manda sobre los Titulares de Unidades de Administración y Finanzas (TUAF) menos donde vive la excepción llamada Peña; y para “ordenar” la casa colocó a Ricardo Largo en Presupuesto. A ver cómo le va con el presupuesto para rehabilitar escuelas tras las tormentas en el centro-golfo del país.

Sin embargo, Largo arribó con escolta política (Arturo Medina) y un menaje de señalamientos por presuntos actos indebidos y punibles en áreas administrativas de la CDMX: puro equipaje de mano, ligerito, para pasar rápido por los filtros. Desde su llegada brotan denuncias de supuestos sobornos a proveedores y gobiernos estatales; puras coincidencias, dirán, como cuando el cajero se “descompone” justo después de retirar.

La joya es el U080: un programa de subsidios —transferencias de recursos federales a los estados para apoyar centros y organizaciones educativas— que debería ser política pública y hoy luce como alcancía viajera. Según se cuenta, en Oaxaca ya tocaron la puerta de Delgado para quejarse.

Así, con funcionarios que presumen padrinos, actúan con impunidad y convierten la caja en peaje, la dependencia parece avanzar derechito a su propio Segalmex–style moment. ¿Le suena Ignacio Ovalle? ¿Le suena al huachicol de Adán? Pues póngale marcador, porque si nadie pone un alto, la próxima “clase muestra” de la SEP será de Educación Cívica: tema del día: “Cómo fabricarte un escándalo administrativo en tres pasos sin despeinarte”.

Alerta empresarial en San Pedro por abuso oficial. En el municipio más rico de América Latina, San Pedro Garza García, los empresarios están en alerta por supuestos operativos de autoridades municipales, quienes vestidos de civil y encapuchados hacen detenciones que asemejan los terribles “levantones” que realiza el crimen organizado.

Tras la muerte de Mauricio Fernández, la problemática cayó en las responsabilidades de su sucesor, Mauricio Farah, con quien el sector empresarial busca contacto por los crecientes señalamientos contra el titular de Seguridad Pública del municipio, José Luis David Kuri, por una presunta complicidad con grupos delincuenciales.

No es para menos dados los antecedentes de los mandos policiacos en San Pedro Garza García desde que el finado Fernández encabezó el municipio. Apenas en marzo pasado se reveló el expediente criminal en Estados Unidos de Lorenzo de León Pruneda, director de tránsito del municipio, quien tuvo que ser destituido después de que se hiciera pública la información.

Asimismo, las inversiones en el sector servicios, especialmente en el restaurantero, han disminuido luego de que Julio César Luna fuera privado de la vida días después de presentar denuncia contra Fernando Martínez Huízar —coordinador de Asuntos Internos de la SSP de San Pedro— quien aseguró que el funcionario lo amenazó con clausurar su negocio si no accedía a pagar 80 mil pesos mensuales.

De hecho, hay expectativa sobre si el Gabinete Federal de Seguridad tomará el control de la seguridad municipal dado que alberga a importantes corporativos de empresas nacionales y extranjeras… cuyos directivos, es sabido, optan por enviar a sus familias a EU, mientras las matrices de esas firmas evalúan el costo de los riesgos en un lugar que parecía pacífico.

Tony Rodríguez, guerrera azteca motorizada. Como reconocimiento a las mujeres que luchan contra el cáncer, Banco Azteca, que conduce Alejandro Valenzuela entregó a Antonia “Tony” Rodríguez Flores una cuenta con un apoyo por 50 mil pesos para fortalecer su emprendimiento de venta de ropa usada; en tanto que Italika al mando de Dirk Biehler, le entregó una motocicleta D125 para apuntalar su movilidad. Capital y libertad para una mujer que siendo madre de familia ha enfrentado 16 quimioterapias, 15 radioterapias y una cirugía.

Siendo este mes “Octubre Rosa”, Banco Azteca realizó una nueva edición de la Ruta de la Prevención con unidades médicas móviles instaladas en distintas sucursales, acercando mastografías y ultrasonidos gratuitos a mujeres en distintas comunidades del país. Y vaya, a través de la Cuenta SOMOS, más de 680,000 mujeres han tenido acceso a más de 6 millones de asistencias integrales como chequeos médicos, asesorías legales, orientación psicológica y apoyo nutricional.

La prosperidad incluyente en hechos, pues.

Jorge Romero le hizo caso a López Obrador. Pos sí: el líder del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, tomó en serio el apodo que les endilgó Andrés Manuel López Obrador, PRIAN, para denostar la alianza electoral de la oposición democrática a un régimen autoritario. Y mientras Morena, el PVEM y el PT aún mantienen en la medida de lo posible su alianza, el PAN decide no ir en alianza partidista a las elecciones de 2027 donde se juega 3 de las 4 gubernaturas a su cargo.

Atender al “que dirán” puede resultar mortífero para el albiazul.