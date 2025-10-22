Time Ceramics obtiene autorización “Hecho en México” y “Made in México”

La Secretaría de Economía, a través de su Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, otorgó a Time Ceramics la autorización para el uso de las marcas de certificación “Hecho en México” y “Made in México” en sus porcelanatos tras corroborar que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo que regula estas certificaciones y sus reglas de uso. La autorización, registrada bajo el número SE.UNCC.AHM.5367.2025, reconoce que Time Ceramics implementa procesos de manufactura que incorporan prácticas de desarrollo sustentable y promueve un crecimiento económico inclusivo y sostenible, generando empleo y fomentando condiciones de trabajo dignas.

Este reconocimiento refleja la capacidad de la empresa para operar bajo estándares de calidad, responsabilidad social y cumplimiento normativo, elementos que fortalecen su posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

El sello de certificación permite a Time Ceramics destacar que sus productos están elaborados con materias primas 100 por ciento nacionales y mano de obra mexicana, lo que refuerza su propuesta de valor en términos de competitividad y calidad. La obtención de esta autorización se alinea con objetivos estratégicos del Plan México, como promover la inversión, fortalecer la industria nacional y consolidar el mercado regional. Para la empresa, contar con el distintivo “Hecho en México” no sólo incrementa su credibilidad frente a clientes y socios comerciales, sino que también abre oportunidades de crecimiento y expansión en segmentos donde la certificación de origen y la sustentabilidad son factores diferenciadores clave para la toma de decisiones de compra.

Profepa Selectiva. No se podrá negar que la Profepa es una institución selectiva. Selecciona a discreción cuándo cumplir su función y cuándo no, como si el cuidado y la defensa del medioambiente fueran una cuestión de preferencias o conveniencias. Se ha informado que, en el contexto de la emergencia que persiste, causada por las lluvias excesivas en al menos cinco entidades del país, un ducto de Pemex, al parecer en mal estado, provocó un fuerte derrame de hidrocarburo hacia el cauce del Río Pantepec, a la altura del municipio de Álamo Temapache, en Veracruz.

Fuentes locales señalan que el derrame se habría esparcido ya a una distancia de casi ocho kilómetros en el afluente, causando un severo daño al ecosistema. No son claras todavía las afectaciones directas para la ciudadanía. Se habla, por lo pronto, del riesgo de contaminación de pozos de agua y de un olor fétido en la zona. Sin embargo, hasta ahora no se conoce un informe de la Profepa a cargo de Mariana Boy, que, como ocurre siempre que se trata de Pemex, guarda disciplinado silencio. Quizá por eso dicen los enterados que, para una diligente respuesta por parte de la procuraduría ambiental, es mucho mejor acortar la ruta y dirigirse directamente a un exgobernador y alto jerarca partidista que acudir a la procuradora Boy.

Historia de Éxito. Banco Azteca, que encabeza Alejandro Valenzuela, reafirma una vez más, su compromiso con la prosperidad incluyente al impulsar historias como la de Antonia Tony Rodríguez Flores, emprendedora y sobreviviente de cáncer de mama quien continúa fortaleciendo su negocio de ropa de segunda mano. Inspirado por su historia, el banco, junto con Italika, le otorgó una Cuenta SOMOS con una ayuda económica de 50 mil pesos y una motocicleta D125 para apoyar su independencia. Esta acción forma parte de la Ruta de la Prevención, iniciativa del octubre rosa que acerca servicios médicos gratuitos y promueve el bienestar de las mujeres. Con más de 680 mil beneficiarias y seis millones de asistencias integrales, Banco Azteca consolida un modelo de negocio con propósito, que impulsa salud, inclusión financiera y movilidad como motores del desarrollo.

Voz en off. Mercado Pago firmó un convenio con la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven para habilitar un servicio de retiros en efectivo en sus sucursales. Los clientes de Mercado Pago deberán presentar su tarjeta física en las tiendas de 7-Eleven para solicitar el monto del retiro, así como ingresar su NIP…