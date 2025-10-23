Seguridad no es tema resuelto: Harfuch

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Bien hizo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en reconocer en su comparecencia ante el pleno del Senado, que la seguridad pública en México no es un tema resuelto, porque a pesar de las reconocidas acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal que encabeza, y las capturas de miles de personas por delitos de alto impacto, a lo largo y ancho del país persiste violencia y los líderes de los principales cárteles de la droga siguen aterrando a habitantes de este país.

Desde la tribuna de la Cámara alta admitió que “hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país”, al lamentar el homicidio en días recientes de productores limoneros en Michoacán —como su líder, Bernardo Bravo Manríquez—, agentes de investigación heridos o los homicidios de empresarios, y recalcó que el objetivo de fondo no es únicamente disminuir cifras, estadísticas de violencia, sino lograr la pacificación de México, tarea en que está empeñado en cumplir.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El pleno de la Cámara de Diputados, con los votos en contra de la oposición, aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que formaliza sus nuevas atribuciones en materia de aeropuertos y aduanas, otorgadas por anteriores decretos presidenciales que, sin embargo, contrastan con un artículo transitorio de la Ley Aduanera, que propone que la Agencia Nacional de Aduanas de México evalúe la viabilidad de que esas funciones “vuelvan a estar en manos civiles especializadas”.

Y es que después de que altos mandos de la Secretaría de Marina, sobrinos políticos del extitular de esa dependencia, Rafel Ojeda Durán, uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías —preso en el Altiplano— y su aún prófugo hermano Fernando, contralmirante, encabezaban una red de huachicol fiscal, priva la exigencia ciudadana de que así sea.

Familias damnificadas por lluvias y desborde de ríos en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, empezaron a recibir ayer apoyos del Gobieno federal y el domingo próximo las de Hidalgo, anunció ayer la Presidenta Sheinbaum, al confirmar que, hasta ayer, eran 78 personas fallecidas y 23 aún no localizadas.

Recapturan en Cuba al narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, Brother Wang, un importante proveedor de fentanilo a cárteles de Sinaloa y Jalisco, que escapara de una “prisión domiciliaria” en la alcaldía Tlalpan, cuya extradición había solicitado EU a México y que ahora se espera que de la isla lo extraditen a nuestro país.

Entre reclamos por falta de ayuda, habitantes del municipio veracruzano de Álamo, arrojaron lodo a la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta Pardo, obligándola a retirarse.