Uber y el AICM, largo conflicto que aún no tiene fin

La jueza decimotercera de Distrito en Materia Administrativa concedió a Uber una suspensión definitiva, lo que significa que la Guardia Nacional ya no podrá detener los viajes de Uber que salgan de los aeropuertos. En otras palabras, los conductores de la plataforma podrán recoger usuarios directamente en las terminales aéreas mexicanas, “poniendo fin” a una disputa prolongada con los taxistas.

Si bien esta decisión puede verse como una victoria para Uber, el asunto trasciende a un debate más amplio sobre la movilidad y la eficiencia del transporte. La medida beneficia principalmente a los usuarios, especialmente en eventos de alta demanda, pensando además, en el próximo Mundial de Fútbol en México, donde los sitios de taxi en aeropuertos podría verse colapsado. La esperanza es que esto impulse una legislación que favorezca a los usuarios y no únicamente a Uber o a los taxis tradicionales.

Los taxis del aeropuerto como Sitio 300, Nueva Imagen, Confort, Casadey, Protaxi, Yellow Cab, Porto Taxi Ejecutivo, Taxiride, TyM Movilidad, Psta Plus, Aerotaxi, han perdido su importancia no sólo por sus costos elevados sino por la deplorable condición de sus vehículos y la falta de capacitación de sus conductores. No obstante, la situación plantea desafíos importantes. Ningún servicio de transporte privado garantiza seguridad plena ni eficiencia total. Los choferes de Uber, al igual que los de otras plataformas, continúan siendo en muchos casos poco profesionalizados, y su participación en delitos de diversos niveles ha sido reportada en varias regiones del país. Además, gran parte del parque vehicular de Uber es antiguo y en condiciones subóptimas.

Uber figura entre los servicios de transporte más caros tanto para los usuarios como para los conductores, por ello, la apertura de aeropuertos no debería limitarse solo a Uber, sino permitir que todas las plataformas de movilidad tengan acceso a esta decisión y obligarlos a brindar un servicio de alta calidad como la que presumieron cuando iniciaron su operación en nuestro país. Falta agregar a todo esto la respuesta que dé el servicio concesionado que hoy alza la voz para denunciar su inconformidad en el servio que prestan. En ninguna parte del documento la empresa que dirige en México Juan Pablo Eiroa, plasma a lo que se compromete con el país pero sobre todo con los usuarios, así que aún a esta historia le faltan algunos capítulos.

Alianza GWN-DHL. GWM México selló una alianza con DHL Supply Chain México para operar un centro de distribución de 9 mil 200 m² en el Estado de México, que administra más de 450 mil piezas y 10 mil números de parte. La infraestructura busca optimizar la logística de entrega de refacciones a más de 50 distribuidores en todo el país, incorporando tecnología que permite mejorar la eficiencia operativa, la visibilidad de inventarios y la disponibilidad de componentes clave. Desde su llegada a México en 2023, la compañía ha querido consolidar su operación nacional con un enfoque en mantener la continuidad de suministro y asegurar la atención postventa, ofreciendo garantías en baterías eléctricas, así como tiempos de respuesta ajustados a la demanda de los distribuidores. Va por estructurar la operación de manera sistemática y confiable, en el mercado automotriz mexicano.

La alianza con DHL con la empresa de origen Chino, también permite un manejo más centralizado y planificado de inventarios, lo que puede reducir retrasos en la entrega de refacciones y mejorar la coordinación entre fabricantes y distribuidores. La centralización de piezas y repuestos proporciona mayor visibilidad de los stocks y facilita la planificación de reposición, incluso porque las chinas del negocio automotriz, llegaron con grandes expectativas, pero hoy quieren ir con elementos clave para la gestión de la red de concesionarios y la eficiencia logística general. Hoy se les exige más a estas compañías donde ya veremos si logran su proyecto de consolidarse en México, y terminar con las exigencias que vienen acompañadas de momentos complicados que se han vivido al comprar uno de estos vehículos.

Relevo CAF. CAF México nombró a Arturo Palacios Uribe como su nuevo director general en el país, en sustitución de Maximiliano Zurita, quien concluye su ciclo tras 24 años al frente de la compañía. Durante su gestión, Zurita participó en proyectos clave del transporte ferroviario en México, incluyendo el Tren Suburbano del Valle de México, el Tren Interurbano México–Toluca y el suministro de vagones para el Metro de la Ciudad de México, así como para los sistemas de transporte de Guadalajara y Monterrey. Palacios Uribe, ingeniero mecánico electricista por la UNAM y con un MBA por el IPADE, cuenta con más de 30 años de experiencia en infraestructura, transporte y consultoría regulatoria en los ámbitos público y privado, y asume el cargo con el objetivo de dar continuidad a los proyectos existentes y fortalecer la presencia de CAF en el mercado mexicano. Zurita permanecerá vinculado a la empresa como asesor estratégico durante el periodo de transición.

Voz en off. El despacho Pérez-Llorca impulsa su expansión internacional a través del Proyecto Scala, diseñado para consolidar su presencia en América y fortalecer su posicionamiento en mercados clave como México, Portugal y Colombia, de los cuales se espera que provenga el 25 por ciento de sus ventas en 2025. Como parte de esta estrategia, Pedro Pérez-Llorca, socio director, se trasladará durante un año a Ciudad de México para supervisar directamente las operaciones en la región, mientras que un equipo encabezado por Iván Delgado, Jorge Mondragón y Mauricio Piñeros coordina la internacionalización desde Nueva York, México y Colombia. La firma cuenta con una red de oficinas internacionales en Londres, Nueva York, Bruselas y Singapur, además de presencia local en siete ciudades de España, Portugal, México y Colombia...