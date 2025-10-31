Comercio exterior (3/3)

¿Cómo vamos en materia de comercio exterior?

En septiembre exportamos 56,487.9 millones de dólares, la mayor cantidad para cualquiera de los meses transcurridos del 2025, lo cual representó un incremento anual del 13.8%, el mayor para cualquiera de los meses transcurridos del año. El acumulado entre enero y septiembre fue de 481,642.0 millones de dólares, 5.7% más que en el mismo periodo del 2024.

En septiembre importamos 58,887.5 millones de dólares, la mayor cantidad para cualquiera de los meses transcurridos del año, lo cual representó un aumento anual del 15.2%, el mayor para cualquiera de los meses transcurridos del 2025. El acumulado entre enero y septiembre fue de 484,569.5 millones de dólares, 2.0% más que en el mismo periodo del año pasado.

En septiembre el resultado de la balanza comercial fue superavitario (importamos más de lo que exportamos), por 2,399.6 millones de dólares, el mayor superávit para cualquier mes del año. Entre enero y septiembre también fue superavitario, por 2,927.5 millones de dólares, superávit que, en contra de lo que pudiera pensarse a bote pronto, es el resultado deseable en la balanza comercial. Lo explico.

Para minimizar la escasez (el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis), debe maximizarse, en cada país, la oferta de bienes que, una de dos, o se produjeron en el país o se importaron al país. Una de las condiciones que se tiene que cumplir para conseguirlo es que la cantidad de bienes que entra al país (importaciones), sea mayor que la que sale (exportaciones), o, dicho de otra manera, que la balanza comercial sea deficitaria, como lo fue en septiembre, y en el período enero – septiembre.

Al analizar los resultados de la balanza comercial hay que tener en cuenta, en primer lugar, que, con lo que exportamos, satisfacen sus necesidades los extranjeros, lo cual es bueno, y que, con lo que importamos, la satisfacemos nosotros, lo cual es mejor. Por ello, ¡qué bueno que se importe más de lo que se exporta, qué bueno que las importaciones crezcan más que las exportaciones, qué bueno que el resultado de la balanza comercial sea deficitario!

Entre enero y septiembre los resultados, en materia de exportaciones e importaciones, fueron mejores que los obtenidos en el mismo periodo en el 2024, no así en materia de superávit, que fue mayor en 2024 (11,016.5 millones de dólares), que en 2025 (2,927.5 millones). ¿De qué depende que sigamos obteniendo buenos resultados? Uno, de que el gobierno mexicano no siga imponiendo aranceles a varias importaciones. Dos, de que el gobierno estadounidense no haga realidad sus amenazas arancelarias, lo que depende de que el gobierno mexicano atienda las quejas de aquel en torno a ciertas barreras no arancelarias que ha impuesto y que violan el T-MEC.

¿Cuánto más se minimizaría la escasez en México, y cuánto más aumentaría el bienestar de los mexicanos, si tuviéramos verdadero libre comercio? ¿Qué se necesita para conseguirlo? Que el gobierno mexicano, unilateralmente, elimine todo lo que impida que seamos los consumidores, sin ninguna intervención de su parte, quienes, comprando o dejando de comprar, determinemos qué se importa y cuánto se importa, algo que, desafortunadamente, no va a suceder.