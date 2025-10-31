TelevisaUnivision presume su Upfront 2026

Vaya interesante revuelo que despertó entre anunciantes, el Upfront que organizó TelevisaUnivision (TU) en sus instalaciones de San Ángel, tanto por la gran oferta de contenidos multiplataforma que presentó, como por la presencia de la talentosísima artista colombiana Shakira, que engalanó el evento. El mensaje de sus directivos anoche fue muy claro: TelevisaUnivision será el próximo año la casa de los eventos deportivos globales más esperados, y de los mejores contenidos en español. Olek Lowenstein, presidente de Deportes, resumió: en 2026, nos adueñaremos de todas las pantallas y de todos los deportes.

Fórmula 1, Juegos Olímpicos de Invierno, NFL con el Super Bowl y el juego de México, Serie Mundial de la MLB, lo mejor de la Liga MX y, por supuesto, la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que se adquirieron los derechos para transmitir los 104 partidos, 32 de los cuales se difundirán por tv abierta. Lo interesante es que, en este marco y al amparo de las cifras, TU mostró músculo. Indicó que domina el prime time; en tv abierta sus señales alcanzan a 9 de cada 10 mexicanos y ViX es el sistema de video bajo demanda que ocupa el primer lugar en México.

Es también el servicio de streaming de más crecimiento. Además de lo deportivo, TU anunció más contenidos de drama, reality shows, noticiarios y series. Uno de los platillos fuertes será la 4.ª temporada de “La Casa de los Famosos México”, cuya temporada 3 fue un gran éxito comercial al captar 72 marcas, 16 clientes nuevos y 20% más ventas que

en 2024.

Algo sí está garantizado, y es que para 2026, los patrocinadores y anunciantes van a tener que hacer un esfuerzo descomunal para no quedarse fuera de la gran oferta de contenidos que desplegará TelevisaUnivision en favor de sus audiencias.

Sofi, Reconocida. A meses de su lanzamiento, la app SOFI (Soporte Funerario Inmediato), de J. García López, ha superado las 10 mil descargas en México, consolidándose como la primera herramienta digital a nivel mundial para la gestión integral de servicios funerarios. Con una inversión superior a 15 millones de pesos, la plataforma de la firma que encabezan Óscar Padilla, como CEO, y Eliseo Manuel Ramírez, como Director General, busca acelerar la transformación digital del sector mediante la automatización de procesos y un acompañamiento más eficiente a las familias. Presentada en el Congreso ANDF 2025, SOFI también fue ofrecida a otras funerarias del país bajo licencia de uso, reforzando la apuesta de J. García López por la innovación tecnológica y la profesionalización de una industria que avanza hacia modelos operativos más modernos y sostenibles.

Invex Walmart. Walmart de México, en alianza con Invex Banco y con el respaldo tecnológico de Mastercard, lanzó las nuevas Tarjetas de Crédito Walmart Invex y Sam’s Club Invex, con el objetivo de ampliar la inclusión financiera y fortalecer la fidelización de sus clientes. Esta iniciativa, que ofrece beneficios exclusivos como descuentos, meses sin intereses, bonificaciones y cero anualidad, busca atender a un mercado donde solo el 53% de la población cuenta con tarjeta de crédito, según datos de Mastercard. Con más de 3,200 puntos de venta y más de 5 millones de clientes diarios, apuestan por soluciones financieras accesibles que impulsen el consumo, aumenten la recurrencia de compra y consoliden su ecosistema financiero dentro del retail mexicano.

Voz en off. La aseguradora Quálitas, enfrenta señalamientos luego de que circularan versiones sobre la presunta participación de personas relacionadas con la empresa en casos de montachoques, utilizando vehículos rotulados con su imagen corporativa. Ante la gravedad del tema, la compañía debe dejar claro si los implicados son realmente empleados, o prestadores de servicio vinculados a la aseguradora, ya que este tipo de hechos no solo dañan su reputación, sino que también generan desconfianza entre los asegurados y el público en general. La transparencia y una investigación interna oportuna resultan indispensables para deslindar responsabilidades y preservar la credibilidad del sector…