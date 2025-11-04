Menos 0.3% (2/2)

Durante el tercer trimestre de 2023 la economía creció 3.4%. A lo largo del tercero de 2024, 1.5%. Durante el tercero de 2025 menos 0.3%. Pasamos del crecimiento al decrecimiento. El crecimiento promedio trimestral a lo largo de los tres primeros trimestres de 2023 fue 3.63%. De 2024 fue 1.47%. De 2025 fue 0.53%. Crecimiento cada vez menor.

¿Por qué debe preocuparnos la tendencia hacia un crecimiento cada vez menor y el paso del crecimiento al decrecimiento de la economía? Porque el crecimiento de la economía se mide por la producción de bienes y servicios, que, dado que el problema económico de fondo es la escasez, conviene que crezca lo más posible.

La escasez consiste en el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Una de las condiciones para minimizarla, en el entendido de que nunca se eliminará (nunca viviremos en un mundo donde todo alcance para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis), es que la producción de bienes y servicios crezca lo más posible, es decir, que la economía, cuyo crecimiento se mide por la producción, crezca lo más posible, algo que en México no está sucediendo, y no de ahora, sino desde 1982.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Mensaje de la Corte a la IP

Entre 1935 y 1981 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.17%. En 1982, consecuencia de la docena trágica, los sexenios de Luis Echeverría (1970-1976), y de José López Portillo (1976-1982), perdimos el crecimiento elevado, y entre 1982 y 2024 la economía mexicana creció, en promedio anual, 2.10%. Una proyección. Según el promedio de las 45 repuestas recibidas por el Banco de México, en su encuesta de octubre a los principales economistas del sector privado, entre 2026 y 2035, en los próximos 10 años, el crecimiento promedio anual de la economía será 1.88% (1.40% según la proyección más pesimista, 2.80% según la más optimista). Tenemos un serio, y viejo, problema de bajo crecimiento, de crecimiento insuficiente, que podría prolongarse en los próximos 10 años.

Además, hay que tener en cuenta que la producción de bienes y servicios está relacionada con la creación de empleos (para producir alguien debe trabajar), y con la generación de ingresos (a quien trabaja se le paga), empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, creación de empleos y generación de ingresos que serán mayores si la producción, y con ella la economía, crece lo más posible, algo que no sucede con la economía mexicana.

El crecimiento de la economía depende de la producción de bienes y servicios, que depende de las inversiones directas, que dependen de la confianza de los empresarios para invertir directamente. En escala de cero (total desconfianza), a 100 (confianza total), entre enero y octubre del 2023 la confianza de los empresarios para invertir directamente fue, en promedio mensual, 40.50 puntos. Entre enero y octubre de 2024, 39.16 puntos. Entre enero y octubre de 2025, 30.83 puntos. Entre enero y julio de 2023 la inversión directa creció, en promedio mensual, 14.44%. Entre enero y julio de 2024, 7.59%. Entre enero y julio de 2025, menos 6.41%. Entre enero y septiembre de 2023 la economía creció 3.63%. Entre enero y septiembre de 2024, 1.47%. Entre enero y septiembre de 2025, 0.53%.

Menos confianza, menos inversiones directas, menos crecimiento.