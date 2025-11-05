Confianza empresarial (1/3)

El Inegi publica los Indicadores de Confianza Empresarial, ICE, a partir de las respuestas proporcionadas por los empresarios de las manufacturas, del comercio, de la construcción, y de los servicios privados no financieros, indicadores que van de 0 (total desconfianza), a 100 (confianza total). Entre 0 y 50 es zona de desconfianza, mayor más cerca de 0 y menor más cerca de 50. Entre 50 y 100 es zona de confianza, menor más cerca de 50 y mayor más cerca de 100.

El Inegi calcula el ICE a partir de las respuestas que los empresarios dan a las siguientes cinco preguntas: ¿Cómo considera la situación de su empresa, hoy, comparada con la de hace un año? ¿Cómo considera que será la situación de su empresa, dentro de un año, comparada con la de hoy? ¿Cómo considera la situación de la economía, hoy, comparada con la de hace un año? ¿Cómo considera que será la situación de la economía, dentro de un año, comparada con la de hoy? ¿Considera que el actual es un buen momento para realizar inversiones directas (que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, que es el fin de la economía)?

Hace dos años, octubre de 2023, el ICE general se ubicó en 55.5 puntos, zona de confianza. Hace un año, octubre de 2024, se ubicó en 51.9 puntos, zona de confianza. En octubre de 2025 se ubicó en 48.6 puntos, zona de desconfianza. Pasamos de la confianza a la desconfianza. Preocupante.

Después de 25 meses, de febrero de 2023 a febrero de 2025, con el ICE en zona de confianza, por arriba de los 50 puntos (54.0 en promedio mensual), sumamos ya ocho meses, de marzo a octubre, con el ICE en zona de desconfianza, por debajo de los 50 puntos (48.9 en promedio mensual). Preocupante.

Este fue el ICE, en octubre de 2023, 2024 y 2025, para cada uno de los grupos de empresarios encuestados. De las manufacturas: 54.0, 52.2 (menos 1.8 puntos, 3.3%), 49.1 (menos 3.1 puntos, 5.9%). Del comercio: 55.2, 52.3 (menos 2.9 puntos, 5.3%), 47.9 (menos 4.4 puntos, 8.4%). De la construcción: 52.3, 49.0 (menos 3.3 puntos, 6.3%), 45.8 (menos 3.2 puntos, 6.5%). De los servicios privados no financieros: 56.9, 52.2 (menos 4.7 puntos, 8.3%), 49.2 (menos 3.0 puntos, 5.7%). De la confianza a la desconfianza. Preocupante.

Comparando octubre de 2024 con octubre de 2025, tenemos que el ICE general, para cada una de las cinco preguntas, fue el siguiente. Cómo considera la situación de su empresa, hoy, comparada con la de hace un año: 55.4 y 50.9 (menos 4.5 puntos, 8.1%). Cómo considera que será la situación de su empresa, dentro de un año, comparada con la de hoy: 60.8 y 58.2 (menos 2.6 puntos, 4.3%). Cómo considera la situación de la economía, hoy, comparada con la de hace un año: 49.9 y 47.0 (menos 2.9 puntos, 5.8%). Cómo considera que será la situación de la economía, dentro de un año, comparada con la de hoy: 56.3 y 53.5 (menos 2.8 puntos, 5.0%). Considera que el actual es un buen momento para realizar inversiones directas: 34.5 y 30.2 (menos 4.3 puntos, 12.5%).

¿Cuál desconfianza resultó mayor (más cerca de 0)? Para invertir directamente, 30.2 puntos. ¿Cuál aumentó más? De nueva cuenta para invertir directamente, 12.5%. Preocupante, por todo lo que depende de las inversiones directas: producción, empleos, ingresos, bienestar.

El gobierno, ¿estará consciente del problema?