• Lo que la 4T dejó ir

Lo lograron, finalmente lo rompieron, alguien que siempre estaba sonriendo en los reality shows… Así es, amanecemos con la noticia de que el diputado federal Sergio Mayer renunció a Morena. Y sí, con carácter irrevocable. No vaya a ser que a alguien se le ocurra rogarle porque no va a lograr nada. Aunque el exgaribaldi explicó que su decisión responde a motivos personales, es sabido que los morenistas se sentían muy incómodos con tenerlo en sus filas sobre todo tras la controversia que generó por desafanarse de sus responsabilidades parlamentarias con el argumento de ir a representar los intereses de las y los mexicanos, y hasta de los latinos, en un programa en Miami. Otras voces dicen que las motivaciones que llevaron a Mayer a dejar la 4T quizá tengan que ver con la ley inspirada justamente en él, que plantearon sus propios compañeros, para comenzar a regular eso de que un diputado o diputada pueda simplemente pedir licencia sin justificación. Nos dicen que sería difícil que el actor pudiera cumplir su ya manifestado sueño de convertirse en Jefe de Gobierno de la CDMX sin la 4T.

• Necesaria coordinación

Muy destacado ha sido, nos dicen, el anuncio de la mancuerna que ya componen la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para hacer frente a las desapariciones, un problema colocado entre los asuntos prioritarios de la estrategia nacional de seguridad. En función de esto, la encargada de la política interior del país habló de un centro de mando que concentrará los esfuerzos tanto de la Segob como de la FGR para atender los casos de desaparición de forma inmediata, desde el primer reporte, con movilizaciones de los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda de ambos equipos durante las 24 horas, los siete días de la semana. Esto, nos hacen ver, es sólo una de las medidas planteadas para uno de los desafíos más grandes que tiene México, ya que el personal coordinado de Gobernación y Fiscalía recorrerá las seis regiones del país para establecer agendas puntuales con colectivos y familias que buscan a los suyos.

• Casting naranja

Cuentan que Movimiento Ciudadano ya comenzó a estudiar cuáles serán los perfiles con los que buscará extender su presencia territorial en Sinaloa, por lo que al dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, ya se le ha visto haciendo scouting por la entidad, como ayer, que en su visita a Culiacán quiso sacudirse de lo que llamó “el sistema cupular de partidos” y jurar que jamás de los jamases veremos a los naranjas haciendo migas con la 4T o con las otras fuerzas de oposición. Pero más allá de si va o no va en coalición, lo que también llamó la atención es la lista que ya comienza a formarse para las nominaciones emecistas. Nada es oficial, pero ya suenan los nombres del exdirigente empresarial Juan Pablo Castañón y la diputada local de MC Elizabeth Montoya, cuyo nombre ya no sólo es reconocido entre los sinaloenses, sino a escala nacional porque sobrevivió a un ataque armado en enero pasado, una circunstancia que, dicen, tratará de capitalizar el partido, ya veremos cómo.

• La ciberjusticia

Sugieren las y los especialistas en materia electoral que quien tenga interés en hacer carrera en este ámbito de la vida democrática del país bien le haría echar ojo a los planes académicos que cocina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, a través de su Escuela Judicial Electoral, lanzará la especialidad en ciberdemocracia y justicia electoral. Nos explican que lo más relevante de esta oferta es el carácter de innovación que pretende imprimir en quienes accedan a ella, ya que busca preparar a profesionales que analicen, diseñen y apliquen la IA, sí, esa herramienta que tanto nos revoluciona últimamente y que podría ser aprovechada, en este caso, como copiloto para que la participación democrática en nuestro país sea más fuerte o para que se garantice la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales. Nos insisten en que este plan de estudios no es cosa menor no sólo porque las elecciones son parte de nuestra cotidianidad política, sino porque ya hay desafíos fuertes que hay que atender: la desinformación, la falta de regulación del entorno digital y el impacto que ya tienen en campañas y en la toma de decisiones de la ciudadanía. A tomar nota.

• Renovada estación

Con la novedad de que cinco meses después, la estación Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro volvió a operar con altos estándares de movilidad y con pisos, muros, techos, torniquetes e iluminación renovada, muy lista para decir: ‘Mírenme, sí, soy del Metro de la Ciudad de México’, nos comentan. En una de ésas ya las y los usuarios, acostumbrados a entrar con fe, paciencia y cara de lunes, ya se toparon con una sorpresa que francamente no esperaban. Dieron dos pasos, miraron alrededor y casi faltó que preguntaran si el boleto incluía tour guiado. En el STC ya pueden presumir una renovación que se ve, se pisa y hasta se antoja fotografiar. Auditorio volvió luminosa, moderna y con aire de “perdón la tardanza, estaba quedando guapa para el mundial”. Por cierto que en el marco de estas obras de renovación, el director general, Adrián Rubalcava Suárez, ha solicitado la paciencia de las y los usuarios para continuar con los trabajos que serán en beneficio de las próximas generaciones. Ahí el dato.

• Freno de mano a Perfect Day

Y nos piden no dejar de lado la decisión de la Semarnat de no otorgar el permiso que requería la empresa estadounidense de cruceros Royal Caribbean para levantar sobre terrenos de selva virgen un megaparque acuático de 30 toboganes, pensado para recibir a 21 mil turistas al día en una localidad —Mahahual— de apenas 3 mil habitantes en el sur de Quintana Roo. “No se va a aprobar el proyecto Perfect Day”, adelantó ayer la titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en un anuncio interrumpido por aplausos. Aunque Bárcena aclaró que de cualquier forma la compañía extranjera ya estaba cerca de desistirse del cuestionado proyecto, remarcó la importancia de que el Gobierno federal le marcara un alto. Comentan que la noticia ya era cuestión de tiempo, pues varias organizaciones civiles, defensoras del ecosistema maya, recibieron con beneplácito y esperanza la revisión del caso solicitada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien no dejó de atender una demanda que, por cierto, alcanzó el récord de casi 4.5 millones de firmas en la plataforma change.org.