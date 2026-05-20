Trump, en nuestras adversidades

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El gran problema con EU es que padecemos muchas adversidades internas que pesan severamente en la relación bilateral.

No es que del otro lado todo sea reír y cantar. Es cuestión de revisar muchos de sus problemas internos para saber que están atrapados en diferentes coyunturas, de las cuales no van a poder salir fácilmente.

Según reportes recientes, tienen un poco más de 42 millones de consumidores de droga. A esto sumemos que los estupefacientes, además de que se producen algunos de ellos en el país, particularmente marihuana, tienen un proceso de distribución ante el cual las autoridades se ven impotentes o cómplices.

Sigue teniendo vigencia la frase de que nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores, aunque por lo que se ha visto en los últimos años el consumo ha llevado a la muerte de mucha gente.

Poco se sabe de detenciones significativas de capos de la droga. La distribución en buena parte del país acaba teniendo una efectividad sorprendente, si no fuera así habría detenidos y serían del conocimiento público grandes redadas, lo cual cerraría muchos de los ciclos de las cadenas de distribución y venta.

En EU no se han enfocado en la prevención. Los altos niveles de consumo obligarían a una revisión de elementos estratégicos para atacar el problema en medios, redes y sobre todo en escuelas. No se ha logrado encontrar el punto clave para prevenir el consumo ofreciendo alternativas. En la vida cotidiana estadounidense, se cruzan diversas variables de alto riesgo, a las drogas hay que sumar el armamentismo.

EN EU no se han enfocado en la prevención. Los altos niveles de consumo obligarían a una revisión de elementos estratégicos para atacar el problema en medios, redes y sobre todo en escuelas. No se ha logrado encontrar el punto clave para prevenir el consumo ofreciendo alternativas.

En ciertos temas a EU no le gusta verse a sí mismo. Se mueve en terrenos en donde pareciera que todo lo malo que los rodea tiene que ver con factores externos y no con su cotidianidad y su forma de vida.

Trump se ha encargado de intensificar esta percepción. Si no se es aliado incondicional, todo gobierno que tengo una posición crítica termina por ser señalado. El sometimiento se ha convertido en una divisa fundamental para el presidente-empresario.

Si a esto sumamos la gran cantidad de adversidades internas que tenemos, Trump termina por aprovecharse de eso y más. Hubiera no es un buen verbo, pero vale la pena considerar hasta dónde hubiera llegado el Gobierno mexicano ante el narcotráfico si no tuviéramos las presiones que ha venido teniendo a lo largo de más de un año por parte de Trump.

El problema internamente es que para el Gobierno mexicano la atención la ubica invariablemente en el pasado y no en lo que le ha tocado heredar de López Obrador, invariablemente se trata de los gobiernos “neoliberales”. Seguir ubicando a García Luna como lo que fue, el país tiene cada vez menos sentido, pero para la Presidenta y en general la 4T no deja de ser un referente para definir el pasado, pero también para evadir el presente.

La forma en que se ha construido la narrativa sobre Sinaloa y los diez ha tratado de confrontar a EU y no de buscar la manera de entender lo que está pasando, lo cual tiene en las acusaciones en contra de los exfuncionarios una definición de lo que ha sido el país en los últimos años.

No perdamos de vista que uno de los grandes asuntos en medio de todo esto es el T-MEC. Trump presiona para su beneficio, en ocasiones más como empresario que como mandatario. El tratado es un asunto de primer orden para México, y aunque lo niegue el presidente, para Norteamérica.

Lo que está haciendo es presionarnos en áreas en que tenemos muchas adversidades y no hemos visto por ellas, más bien se han evadido, negado o de plano se envuelven en una narrativa profundamente ideologizada.

Tenemos las manos en la puerta y ellos lo saben, sin importarles lo que viven y también padecen.

RESQUICIOS.

En una más de sus amenazas, Trump comparó al Cártel de Sinaloa, o lo que queda de él, con Hezbolá, pidiendo a sus aliados atacarlos. Es una comparación ruda y cruda que puede tener consecuencias ulteriores y más en medio de sus acusaciones a exfuncionarios de Sinaloa.