“…te abrazo a la distancia y celebro tu lucha,

porque en cada paso llevas contigo

la esperanza de un nuevo comenzar…”

Camila Ramos

Camila Ramos es la nueva voz de la literatura infantil en Montréal. Es colombiana, con estudios de Arte y Creación Literaria en la Universidad de Québec, en Montreal. Es una escritora que ha cultivado la poesía y la narrativa con especial profundidad; sin embargo, es en la Literatura Infantil donde ha comenzado a llamar la atención de lectores y escritores. En 2024, presentó El mundo al revés , una obra ilustrada por Patricia Carcelen, cuyo trabajo genera una dinámica fantástica en la que la ilustración y la literatura convergen de forma maravillosa para estimular a las niñas y los niños a desarrollar su pensamiento crítico y su imaginación. Su experiencia en la enseñanza escolar se hizo patente en la narrativa de éste (su primer libro) que, de manera inteligente y hábil, invierte las reglas del mundo y muestra con audacia cómo los niños y niñas pueden desafiar las convenciones para conquistar sus sueños. Su primera obra que tuvo un laureado recibimiento, fue publicada por Mr. Momo, una editorial española de respeto. Posterior a la publicación de El mundo al revés, los lectores se preguntaban cuánto tiempo pasaría antes de conocer una siguiente obra, o bien si realmente se consolidaría en este difícil sector de la literatura infantil. La respuesta encontró en la más reciente publicación una respuesta contundente: Violeta.

Violeta es la historia de una hermosa gorila que vive: en la Selva nebulosa del Remoto Mundo, junto a los volcanes de Virunga. Violeta, vive para bailar, específicamente ama la Samba y su sueño más grande es participar en el Carnaval que existe en el Serro do Mar, en el Mundo Abierto. Su sueño es observado con escepticismo por los animales de la selva y en este punto de la lectura, se perciben los valores y mensajes de vida que habrá de demostrar porque, el primer reto que debe enfrentar Violeta, son las críticas de los demás, de aquellos que no se arriesgan ha salir nunca de ese lugar: “¡Mírala, qué divertida! Una gorila de montaña quiere ser garota”,expresó un jirafa. Violeta es fuerte, no hace caso a las críticas negativas, conoce el valor de sus sueños y continúa preparándose, se viste con sus alas rosas y de tanto esforzarse, sus alas se desgastan, se dañan, se averían. Surge entonces la figura de la mamá, un ser fuerte, protector, sabia, inquebrantable. Un homenaje, por cierto, a la figura luminosa de su propia madre, quien toma sus alas y le enseña a su hija cómo es que debe arreglarlas, y este mensaje me pareció importante porque no le resuelve el problema sino que le muestra cómo hacerlo. Con las alas remendadas, Violeta la gorila hermosa está lista para partir, para emigrar. Este es el siguiente tema importante de la obra debido a que Camila Ramos conoce el proceso de la migración, ella misma lo ha vivido y ha dado forma a este personaje que creó de niña, para establecer un diálogo con los niños y niñas de ahora, a fin de darles el mensaje que ella sabe que necesitan recibir, un mensaje de esperanza y de valentía.

La gorila mamá le dice Violeta, hija mía. Algún día te volveré a encontrar. Tienes la vida atada a tus manos, es tuya y de nadie más . De tal suerte que, con su maleta cargada de frutas frescas, emprende en un barco de papel, un viaje en el que enfrenta tempestades y retos que la ponen a prueba hasta que arriba a otro universo, cuya diversidad de animales también refleja la diversidad cultural de nuestra sociedad. Y entonces Violeta debe llegar hasta el final para alcanzar sus sueños, pero eso deberá descubrirlo el lector al leer la obra. Las obras de Camila Ramos están disponibles en todas las plataformas digitales y sus mensajes son fundamentales para estimular las emociones de los niños y niñas en esta modernidad en donde, es esencial que los corazones de las infancias sean tocados por una literatura inteligente, sensible y bien hecha como la de Camila Ramos.