Grecia Quiroz asume alcaldía de Uruapan

Con el corazón destrozado, el valor que le enseñó su esposo, Carlos Manzo; con su sombrero en la mano izquierda, decidida a combatir y alzar la voz y pedir auxilio para Uruapan, Michoacán y México, su viuda, Grecia Quiroz, se convirtió en presidenta municipal sustituta y aseguró que su legado está más fuerte que nunca, no lo callaron ni lo van a callar porque ella seguirá con esa lucha que él le enseñara y ella seguirá incansablemente.

Dijo en la sesión en la que legisladores locales hicieron severas críticas por el homicidio de su esposo, que él gritó, pidió auxilio una y otra vez, porque temía por su vida, la de sus hijos y de ella, pero jamás le hicieron caso, y con esa grandeza que él tenía para salir adelante, ella va a seguir y a fortalecer el Movimiento del Sombrero, que creó, y con las manos limpias como él, que jamás pactó con nadie y cuya lucha fue limpia y transparente.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Sigue el huachicol, ahora en Jalisco, y sin que, por segunda ocasión, el contralmirante Fernando Farías Laguna se presentará a la tercera audiencia programada en el penal del Altiplano, acusado como presunto responsable de delincuencia organizada y lavado de dinero por encabezar con su hermano, el almirante Manuel Roberto, una red criminal de robo de combustible.

Por ello, la Fiscalía General pidió a la jueza de control de la prisión de alta seguridad, Nancy Selene Hidalgo Pérez, que le gire una nueva orden de aprehensión, luego de que ni el alto mando de la Marina ni su defensa acudieron a la segunda cita, porque la primera fue pospuesta por la propia juzgadora.

Arrecian en Estados Unidos las exigencias de legisladores demócratas al presidente republicano Donald Trump de que el T-MEC sea revisado con estricto rigor, porque artículos importantes del mismo han sido incumplidos por los gobiernos de México desde que reemplazara al TLCAN, lo que contrasta con el optimismo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, principal negociador, de que todo va muy bien.

Cómo andarán las cosas que el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, joven funcionario muy allegado a Ebrard cuando estuvo al frente de la SRE, saliera a hablar del rompimiento de relaciones con México que anunciara el gobierno de Perú, un país que está en América del Sur.

Lo ocurrido a la Presidenta en el Centro Histórico por parte de un abusador sexual, prende alertas tras lo ocurrido al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, al que supuestamente “cuidaban” 14 elementos de la Guardia Nacional y policías locales, cuando un mozalbete lo ejecutó el sábado pasado.