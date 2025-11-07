Declara Perú non grata a Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue declarada persona non grata por el Congreso de Perú, por su conducta hostil desde que asumió el cargo, luego de que el lunes el gobierno de ese país anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con México por haber dado asilo en su embajada en Lima a la exprimera ministra, Betssy Chávez Chino, acusada de haber participado en el frustrado autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo ante su inminente derrocamiento en diciembre de 2022.

Ante esa decisión, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, declaró que el Gobierno de México rechaza esa decisión al asegurar que nuestro país “no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos de esa nación”, aun cuando reconoció que recientemente la Presidenta reiteró “el apoyo de su gobierno al exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte”, con la que el expresidente López Obrador mantuvo reiteradamente discrepancias públicas, al igual que respaldó permanentemente a aquél, como lo ha hecho Sheinbaum.

La Fiscalía de Michoacán informó haber identificado al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan: fue Víctor “N”, de 17 años, adicto a las drogas, quien, de acuerdo con su familia, abandonó su casa una semana antes de lo sucedido, y también se anunció haber localizado con vida al exedil de Zinapécuaro, Alejandro Correa, reportado como desaparecido desde el lunes pasado en la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio michoacano de Hidalgo.

Desde esa entidad se reportó que, en un patrullaje de vigilancia marítima y aérea, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron dos toneladas y media de cocaína, en 87 bultos, como parte de la vigilancia que mantienen en municipios michoacanos las fuerzas federales que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Sólo quien no quiera ver, no advierte el grave riesgo que originará la Suprema Corte de Justicia con esa propuesta de “revisar” las sentencias definitivas que son casos juzgados y no pueden ser impugnados. Lo peor es que se le turnó un par de casos a Lenia Batres, quien se autocalifica de “ministra del pueblo”, cuya actuación desde “la vieja Corte” es de sobra conocida.

En medio del “débil desempeño de la economía nacional” en el tercer trimestre del año, de apenas 0.3 por ciento, el Banco de México recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, por lo que queda ahora en 7.25 por ciento, lo que parece evidenciar que la situación económica dista del optimismo oficial en el que se insiste.