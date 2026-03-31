› Y tras el abucheo, tiro

Y fue el diputado Ulises Mejía el que no quiso dejar pasar el raspón que le intentó dar el gobernador de Zacatecas, David Monreal, al meterlo en el cajón de los políticos que, acusa, estarían detrás del coyotaje de frijol en la entidad y de pequeños productores que se manifestaron en la reciente visita de la Presidenta al estado. Llama la atención, nos comentan, que el mandatario estatal opte por lanzarse a la confrontación contra correligionarios, revelando así que las cosas en casa no están tan en paz. De ahí que los aludidos, entre ellos Mejía Haro se apuraran a responder. “Lo responsable es solicitar una auditoría externa al acopio del frijol y que sea la transparencia la que aclare quiénes realmente están desvirtuando los esfuerzos de nuestra Presidenta en su búsqueda de soberanía alimentaria”, retó el legislador. También reprochó que en lugar de apostar por la unidad y construir un bloque sin sectarismos se emitan comentarios a la ligera y sin pruebas. Así que hay tiro.

› Bajan spot

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Con la novedad de que el INE le bajó a Movimiento Ciudadano un spot que desde hace unos días andaba prendiendo las benditas redes, en el que se acusa que Morena es “el partido más caro del mundo”. Afirma ese instituto político en su mensaje que “desde enero de 2024 hasta junio de este año” —lo cual hace suponer que se grabó el año pasado— recibieron más de 8 mil millones de pesos, lo que equivale a 100 millones por semana o 13 millones de pesos diarios. Sin embargo, luego viene el dato que hizo que la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral tomara la decisión de bajarlo en su versión de radio y televisión. Y es que los naranjas aseguran en su anuncio que aunque prometieron devolver la mitad “no regresaron ni un solo peso”. Sin embargo, en el instituto han señalado que esta afirmación es falsa, porque los guindas sí renunciaron a parte de su financiamiento durante los tiempos de la pandemia de Covid-19. Señala además que MC no puede desconocer que así fue, pues la información se conoció en el pleno en el que tiene representación. Y así fue como se cayó el spot del partido que encabeza Jorge Álvarez Máynez.

› Asoleados

Hablando de inteligencia artificial, ayer sobresalió el reconocimiento que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum de que el video de una mujer asoleándose frente a uno de los ventanales de Palacio Nacional —del que también se dijo fue producto de una manipulación digital— es auténtico. Esta confirmación ha dejado un poco asoleada a Infodemia, la plataforma que aseguró que aquel material audiovisual era producto de la IA. “Falso que una mujer ‘tomó el sol’ en Palacio Nacional”, publicó la página adscrita al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano en su cuenta de la red social X, el pasado 19 de marzo, donde además dio fe de que “más del 71 por ciento del metraje fue creado con IA”. Después de que la mandataria dijera la verdad sobre este hecho que indignó a mucha gente, Infodemia rectificó. “La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo. Por esta razón, Infodemia rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”, refirió. Era lo que procedía.

› Avanza fin a pensiones doradas

Con la novedad de que la reforma contra las pensiones doradas ha sido avalada sin mayor retraso por una cantidad suficiente de Congresos locales, 18, con lo que ya puede hacerse la declaratoria correspondiente en el Congreso federal y tras ello proceder a su promulgación. Fueron los legisladores locales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas los que ya aprobaron la reforma que les fue enviada por la Cámara de Diputados, con lo cual se demostró además que la maquinaria de la 4T para efectos de reformar la Constitución está muy bien aceitada. En ello ha contribuido también el hecho de que la reforma que topa las pensiones en poco menos 70 mil pesos mensuales tuviera un apoyo relevante de las distintas bancadas. Sin embargo, apenas se ha conocido lo anterior, también han empezado a aparecer abogados que ofrecen llevar recursos para evitar la aplicación. Pendientes.

› Reprocha “golpeteo”

“Qué afán de traer ese chip negativo contra el estado”, dicen que exclamó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, mientras trataba de evidenciar lo que llamó “campañas políticas negativas” en medios e Internet con el objetivo de desalentar el turismo durante las vacaciones de Semana Santa en la entidad que administra, con denuncias de afectaciones por el derrame de hidrocarburo que se reportó en el Golfo de México desde el pasado 2 de marzo. “El turismo está llegando. Entonces, ¿qué afán de estar golpeteando?”, se cuestionó la mandataria estatal durante una entrevista radiofónica, donde cargó también contra organizaciones civiles. Comentan que Nahle recurrió a enlistar las acciones que se han emprendido desde el Gobierno federal; sin embargo, no dijo nada sobre cuestiones que sí entran en su competencia, como ayudar a la población que ha resultado afectada, varias comunidades de pescadores que le han pedido apoyo, por ejemplo. Pero bueno, dicen que a la gobernadora más le preocupan las afectaciones que ella misma está teniendo. En fin.

› Elevar el debate

Aunque, nos hacen ver, no es la primera vez que alguien pide a nuestros legisladores ponerse a la altura del cargo que ostentan, llamó la atención el jalón de orejas velado que dio la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, después del agarrón que protagonizaron la semana pasada la panista Lilly Téllez y el morenista Saúl Monreal, quienes cruzaron acusaciones mientras se debatía el Plan B electoral en el pleno de la Cámara alta. “No me cansaré de insistir en que debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras; que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura, de cara al pueblo de México”, dijo Castillo a través de un video que colgó en sus redes sociales. La senadora —quien, aunque omitió nombres, muchos sí supieron por qué lo dijo— destacó que aun con lo irreconciliables que puedan parecer las diferencias entre oficialismo y oposición, la actual Legislatura ya dio señales de que la unanimidad es posible —en referencia a las pensiones doradas que serán eliminadas, donde todos dijeron sí sin importar el color de su partido—. ¿Le harán caso?