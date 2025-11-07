Las que desvirtúan la lucha de las mujeres, lamentablemente en ocasiones son las mismas mujeres. Ahí les va. Según me dicen, Ana Pat Arteaga se puso a jugar en su computadora y en su teléfono, haciendo travesuras para tratar de dejar mal parado al vocero de Morena, Arturo Ávila. Hizo un Frankenstein de video, en donde se supone la amenazaba con acabar con su vida, y como se le salió de las manos el chiste, se atrevió a denunciar en la Fiscalía de la Ciudad de México para hacerlo más creíble, pero ya era muy tarde, todos los que en un principio la apoyaron terminaron por disculparse y desmarcarse de ella, inclusive, fueron ellas y ellos mismos quienes la desenmascararon.

Hasta Alessandra Rojo de la Vega (quien rogaba que fuera cierta la amenaza para usarla a su favor) publicó un video exponiendo la mentira que escaló de nivel. Recomendación: Que nadie se entretenga haciendo burdos montajes escudadas en el feminismo, porque desvirtúan sus luchas.

Bien organizados los diputados en el recinto legislativo de San Lázaro. Pues resulta que mientras las y los legisladores “vandAlitos” que aún reciben órdenes del meteorito campechano, Alejandro Moreno, se organizaron para colgarle una manta a los morenistas, esto en un afán de colocar en la conversación un tema intrascendente para el país y su vida pública. A lo que ni tardo ni perezosos, los de Morena se organizaron para quitarla y hasta llamaron a un receso, cosa que cayó bien a muchos que aprovecharon el tiempo para aventarse un “coyotito” y regresar al 100. Ojalá así fueran de organizados los priistas para derrocar a su violentador, que hoy los tiene al borde de la extinción. Quién diría que después de llamarles tantas veces dinosaurios, efectivamente iba a llegar un meteorito a extinguirlos. En fin, cada quien sus gustos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La violencia del Padre Pistolas

No, pues ¡wow! Es lo que resta decirle a Guadalupe Acosta Naranjo después de que presumió: “Nosotros SÍ tenemos Visa”, en una publicación desde Estados Unidos en compañía de los exgobernadores Francisco G. Cabeza de Vaca y Martín Orozco, además de otros personajes del viejo PAN. Al susodicho se le ve muy animado y hasta contento presumiendo haberse reunido con puros “ex” en Estados Unidos. El único detallito es que se le olvidó publicar, es que el ex de Tamaulipas trae unas “cuentillas” pendientes con la justicia mexicana. Por lo que, a modo de sugerencia, y para no faltar a la verdad, la publicación pudo haber empezado así: “Tuvimos que venir hasta acá, porque uno no puede ir a México” o “Venimos a verlo hasta acá, porque uno no puede ir hasta allá”. Así se vería mejor, ¿no?

La cosa es gritar, o por lo menos eso parece. Y es que la senadora Lilly Téllez en plena sesión andaba tan emocionada y conmovida por el tema del lamentable crimen cometido en contra del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que hasta se le olvidó su nombre y le tuvo que preguntar a un compañero: ¿Carlos qué se llamaba?… ah sí, ya, ya… Luego se molestan porque les llaman carroñeros, pero con este tipo de acciones, ¿cómo más se les puede llamar para que no se ofendan? ¿Oportunistas, aprovechados, ventajosos…? Digo, por lo menos eso parecen…

Y hablando de senadores distraídos, aquí está otro ejemplo. El senador Adán Augusto López Hernández, quien resultó bien aficionado a los penales, a las barridas y a los tiros de esquina, o sea al futbol, se le ha visto últimamente muy metido en el seguimiento de estas jugadas desde su tablet, y para que no lo molesten en tan importante ocupación, nos comentan que mandaron quitar a los fotógrafos que cubren la fuente para que no lo retraten y luego lo exhiban. Sinceramente no creo que se atrevan a tanto, al cabo ni que estuviera en todas las sesiones, ¿verdad?

La última… Lamentable lo sucedido a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Su seguridad no es un tema menor, obvio que lo que hizo el sujeto que se le acercó es una grosería que no se le desea a ninguna mujer, pero dejando de lado esa parte, es inadmisible que no haya quien la cuide.

Ojalá recapaciten y regresen al Estado Mayor Presidencial, ése que AMLO eliminó para darle rienda suelta a su narrativa de que no son iguales y bla bla bla… al cabo ese señor ya se fue. Esperamos que con todo esto lo puedan usar de excusa y regresar a uno de los cuerpos de seguridad más profesionales, leales y entrenados de nuestro país… y América Latina.

… y nos vamos.