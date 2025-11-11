El desaseo

Javier Solórzano Zinser. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A Morena y al Gobierno cada vez le va saliendo más caro defender a los suyos, que en muchos casos son indefendibles.

Las secuelas van desgastando el proyecto de la 4T y si bien por ahora no pareciera tener consecuencias, tarde que temprano van a cobrarse las cuentas.

La expresión de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, sobre “el voto de castigo” en las próximas elecciones, es parte de lo que se puede venir en otros estados.

A Morena y al Gobierno no se le está acabando la capacidad de maniobra, pero ya se han venido dando algunos hechos que ponen en evidencia el proyecto, porque en lugar de enfrentar los problemas se minimizan o de plano se pasan por alto a pesar de las consecuencias que tienen.

Podrán seguir ganando elecciones, pero lo que queda en evidencia son las condiciones bajo las cuales se quiere mantener un proyecto que internamente por momentos se dinamita.

No deja de ser una incógnita cómo el gobernador de Sinaloa resulta intocable, a pesar de lo que ha pasado a lo largo de más de un año en su estado, en lo cual ha estado directamente involucrado.

No se alcanza a entender como después de todo lo que sucedió con el secuestro de El Mayo Zambada no ha sido llamado, al menos para que explique lo que pasó en el estado que gobierna. La fiscalía local nos hizo ver con un video truqueado que Melesio Cuén había sido asaltado en una gasolinera, siendo que habría sido asesinado en el mismo lugar en que secuestraron a El Mayo Zambada.

Es difícil que el gobernador no supiera lo que la fiscalía iba a presentar a los medios. La fiscal renunció, pero no pasó absolutamente nada al interior de los aparatos de justicia del estado y de Gobierno.

Todo lo que pasó fueron muestras de apoyo al gobernador que nunca se dio por enterado y nunca fue llamado por el Gobierno federal y por su propio partido en que pudiera explicar lo que pasó. Lo acabaron colocando como una víctima, siendo que las versiones lo colocaban en el centro del asunto.

Las y los gobernadores de Morena no pueden estar como si nada estuviera pasando en sus estados. De alguna manera se van abriendo flancos que, a pesar de que pareciera que hagan como si no pasara nada, están obligados a la rendición de cuentas menos discrecional de lo que lo hacen.

Michoacán es un viejo dolor de cabeza. El gobernador ya es parte de todo ello. No sólo se trata de la delincuencia organizada, sino de las divisiones internas entre los morenistas. El hecho de que se haya puesto en la mesa la necesaria investigación en términos políticos del asesinato de Carlos Manzo no es, como decíamos ayer, algo casual.

En otros estados como Baja California, Veracruz y Sonora se han venido presentando situaciones en donde está siendo cuestionada la gobernabilidad. Han surgido situaciones que merecerían un tratamiento distinto.

A una gobernadora le revocan su visa. Otra queda en evidencia en medio de inundaciones que, si bien fueron excepcionales, las alertas y la protección civil no funcionaron acorde a las exigencias de lo que estaba pasando. La Comisión Nacional del Agua informó con antelación lo que se venía. Al hijo del gobernador de Sonora también le revocaron una visa y en lugar de preguntarse sobre el asunto pareciera que no pasó nada.

Morena puede seguir ganando, porque tiene el poder. Sin embargo, lo importante empieza a ser el costo de la gobernabilidad, lo cual se está haciendo en algunos estados de manera desaseada, para decir lo menos, ante la mirada complaciente del Gobierno y el partido.

La 4T tiene sentido no sólo por los triunfos electorales. Su fuerza está en la gobernabilidad y en este sentido los balances son cada vez más desiguales; ya son pasado-presente.

RESQUICIOS.

Si andan tras un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio no van a encontrar nada. Si lo que quieren es la distracción, le van a tener que echar más ganas. La historia es clara como dijo Jesús Blanco Ornelas, fue un tirador solitario.