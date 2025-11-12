El Plan Michoacán es una rotunda mentira: Anaya

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La senadora panista Guadalupe Murguía sostuvo ante el titular de la SEP, Mario Delgado que las pocas evaluaciones con las que se cuentan reflejan bajos resultados en todos los niveles educativos. La educación basica se ha ido cayendo, los programas no funcionan.

Por ello planteó cuestionamientos entre los que se destacan los relacionados con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), cuya eliminación forma parte de los 100 compromisos de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pero se siguen aplicando sus lineamientos y “no han salido nuevas reglas para el ingreso, promoción y cambios de centro de trabajo”.

La cancelación del USICAMM es una demanda reiterada de gran número de maestras y maestros, por lo cual la senadora Guadalupe Murguía pidió al Secretario de Educación Pública cumplir con el compromiso suscrito por la primer mandataria.

El tabasqueño Adán Augusto López Hernández, informó que se definió la ruta para aprobar la minuta sobre la legislación secundaria para sancionar los delitos en materia de extorsión.

Laura Itzel Castillo Juárez, así como con los presidentes de las comisiones de Justicia, Javier Corral Jurado, y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, para determinar la ruta de dictaminación.

Por ello, apuntó, es probable que el próximo lunes por la tarde se reúnan las comisiones; “si se da el martes en la mañana, estaríamos votando la minuta de extorsión hacia la tarde noche”.

Y nos dice Ricardo Anaya que el Plan Michoacán ya lo estudiamos y, por supuesto, bienvenida toda ayuda para Michoacán y para el país, pero lo tenemos que decir: es una absoluta mentira.

De hecho, es una mentira triple. Primero es una mentira porque ya revisamos esos dizque 50 y tantos mil millones que van a mandar a Michoacán y son puros recursos que ya estaban etiquetados para Michoacán.

Lo que hicieron fue sumar los programas sociales, la obra de infraestructura que ya estaba programada para Michoacán, el gasto en cultura que ya estaba programado para Michoacán, es decir, es una mentira, simplemente sumaron lo que ya se iba a destinar a Michoacán y le llamaron Plan Michoacán.

Es una mentira porque siguen diciendo que la violencia está disminuyendo. Ellos mismos decían que el pueblo no es tonto, y tonto el que cree que el pueblo es tonto. Si la gente sabe que la violencia está peor que nunca.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, desplegará 10 nuevos CESAT (Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Territorial) para cerrar el año con 15 centros operativos en todo el estado. Además, entregó más de 110 millones de pesos del Programa para el Mejoramiento y Equipamiento de la Vivienda de las Familias de los elementos de seguridad, con el objetivo de dignificar la labor policial.

Al mismo tiempo acusó al PAN de incongruencia política y recordó que fueron los gobiernos de ese partido, los responsables de detonar el robo de combustible en Puebla. “Que no se les olvide que Puebla fue el primer estado huachicolero del país durante la administración panista”, expresó. Al mismo tiempo, sostuvo que la administración actual trabaja coordinadamente con las fuerzas federales para combatir el huachicol y reducir los índices delictivos en Puebla, a diferencia de los gobiernos panistas, que “dejaron una herencia de corrupción, impunidad y violencia”.

Ricardo Monreal decidió dar la cortesía a sus pares de la oposición, Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano, Rubén Moreira del PRI y Elías Lixa del PAN para aplazar la revocación de Mandato el 2027.

Monreal convenció al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy y al ponente, el vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar de darle más tiempo a esa propuesta para que se pueda discutir con todas las fuerzas políticas del Congreso.

El pasado jueves Rubén Moreira soltó el documento que daba cuenta de emparejar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de la renovación de la Cámara de Diputados, en el 2027. Obviamente el argumento de los morenistas, es que hacer la elección en esa fecha les permitiría al estado ahorrar dinero de una doble elección.

La realidad es que, como dicen los opositores, Moreira y Lixa del PAN, lleva jiribilla ante un escenario desastroso que lleva el gobierno de Claudia Sheinbaum y hacerlo en los tiempos y formas que se acordó en la Constitución, pondría en riesgo su permanencia.

Monreal sabe que pueden echarle montón en el momento que ellos lo consideren, la propuesta estaba para dictaminarse en la Comisión anteayer a las 18:00 horas y, en automático pasaría al pleno este martes donde se aprobaría.

