Manzo: su homicida, detenido y ejecutado

Francisco Cárdenas Cruz.

Esa declaración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, de que el joven homicida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido tras consumar el atentado, pero en vez de ser trasladado e interrogado por alguna autoridad, un escolta del edil lo abatió, le da un giro a las investigaciones del caso y obligará a que los policías municipales, que formaban el círculo de seguridad del edil, vuelvan a ser interrogados, declaró el secretario de Seguridad del Gobierno federal, Omar García Harfuch, en la conferencia mañanera.

Al mismo tiempo, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, declaró que el protocolo de protección militar, que dijo que no fue aceptado por el extinto alcalde, “no falló, falló otro… el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional”, a pesar de que, después de lo sucedido, se revelara que 14 elementos de esa corporación, junto con un grupo de policías municipales, estaban a cargo de la seguridad de Manzo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Igual que en el caso de la reforma judicial, tras declarar que la de revocación de mandato sea en 2027, no en 2028, como establece la Constitución, es “una buena propuesta”, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “sin embargo, hay que ponerla a discusión, que se revise, que se vea y en todo caso, se podría aprobar en el siguiente período de sesiones”.

Agregó que “tiene que quedarle muy claro al pueblo de México: la revocación de mandato existe gracias al expresidente López Obrador que la lleva a la Constitución, lo que está a discusión es cuándo se llevaría a cabo, si el 27 o el 28, como le tocó a él, que fue en el 22 cuando se hizo la revocación, entonces, pues hay que ponerlo a discusiones, eso es todo, no es que ahora alguien la esté pidiendo”.

El que hizo la propuesta fue el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, muy allegado a ella, quien tenía todo listo para que se discutiera y aprobara de inmediato en comisiones y el pleno, lo que llevó a Ricardo Monreal, líder de los guindas, a proponer que se aplazara y discuta.

Y es que por más respaldo y simpatía con que cuenta hoy la Presidenta, por la situación prevaleciente en el país, podría resultar riesgoso poner su nombre en la boleta electoral al lado de candidatos a diputados, gobernadores y alcaldes que sucederán a los actuales que hoy están siendo severamente cuestionados.

José Medina Mora será candidato de unidad para presidir el Consejo Coordinador Empresarial, con lo que ese importante sector tendrá un mando combativo.