La peligrosa vida del trailero

La inseguridad jurídica y la interpretación de las leyes es uno de los asuntos de gran preocupación para mujeres y hombres de negocios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial que en las próximas semanas encabezará José Medina Mora Icaza; junto con ello, otro de los grandes horrores es la extendida inseguridad pública que refleja el creciente número de extorsiones denunciadas… y que además haya un asalto a tractocamiones cada 50 minutos en el país, robos cada vez más violentos que culminan incluso con asesinato de traileros, crímenes contra los que levanta la voz Augusto Ramos, secretario general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Cuando usted lea esta la columna, a la hora del desayuno, habrán acontecido ya entre 8 y 10 asaltos, probablemente con varios choferes muertos… asaltos de los cuales la mitad de ellos se habrán cometido en las carreteras de Puebla y Estado de México en su acercamiento a la CDMX. Ello no tiene nada de nuevo, lo extraño es que a pesar de que una y otra vez se hayan encontrado brechas por las que acometen los delincuentes las carreteras, se hayan identificado predios donde se desguazan los tractocamiones y bodegas donde se esconde mercancía robada, no se haya atacado a fondo bandas perfectamente identificadas incluso por sus canales de comercialización o dado con criminales, operadores financieros, lavadores de dinero y beneficiarios de tales atracos.

La criminalidad asesina es quizá el principal factor que desalienta a las personas a prepararse y trabajar como chofer: hay más de 90 mil tractocamiones detenidos por falta de choferes. Para rematar, al desaparecer la figura de “terceros autorizados” para realizar la certificación técnica y médica de las personas interesadas en esa carrera, la certificación recae en la Dirección General de Autotransporte Federal a cargo de Luis Ruiz Hernández, creando cuellos de botella y rezagos burocráticos.

Y no se diga de la agotadora tarea que significa transitar en carreteras que, además de peligrosas y con retenes cada vez más continuos, se encuentran tan saturadas y/o degradadas que en promedio aumentó 30% el tiempo de desplazamiento en la red de carreteras federales en los últimos 7 años.

Pese a tan compleja y difícil problemática, la actual directiva de Canacar, a cargo de Miguel Ángel Martínez, parece ausente para mostrar un frente común de interlocución con las autoridades de seguridad y transporte de los tres niveles de gobierno… directiva que ahora está más inmersa en la grilla para dejar como próximo presidente del organismo a Ramiro Montemayor, tesorero a doble partida en la Canacar como de la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo (Censecar) y presuntamente emparentado con otro expresidente de esa cámara, Rogelio Montemayor.

Recuperar la confianza de los inversionistas parece misión imposible si un gremio estratégico para la economía nacional no tiene cohesión y objetivos claro de mejora.

Impuestos a importaciones, palomita para Marín. La aplicación correcta y conforme a derecho de los impuestos a las importaciones de bienes de consumo, intermedios y de capital, le redituó a las arcas públicas más de un billón de pesos entre enero y octubre de este año. Esto ha sido posible por el endurecimiento de las revisiones de la Agencia Nacional de Adunas de México, a la remoción de funcionarios y militares corruptos en los puntos de revisión, así como en la depuración de los sistemas informáticos y retiro de patentes aduanales a casi un centenar de agentes tramposos.

Una tarea nada simple, de alta complejidad técnica y de seguridad nacional encomendada a Rafael Marín Mollinedo. También ha habido efectos secundarios adversos, como lentitud de procedimientos del comercio exterior y afectaciones a las cadenas de producción de las compañías manufactureras y maquiladoras de exportación (Index) que representa Humberto Martínez.

Pero el reordenamiento arancelario ha nivelado la competencia generando precios reales en lugar de dumping en el mercado doméstico… y más que duplicado en 2025 la recaudación aduanal ofrecida a Palacio Nacional.

Si Marín y su equipo así han operado en Aduanas, ¿se los imagina en el reordenamiento de Quintana Roo?

No huele a gas… huele a encarecimiento. Los experimentados distribuidores de gas licuado de petróleo (gas LP) en el centro-golfo del país ya se la saben: cada vez que se anuncian reparaciones y reorganización operativa de carácter regional donde abundan los ductos y no en regiones donde la distribución se hace por pipas, viene un aumento de precios que los distribuidores, entre ellos los agrupados en la Amexgas que preside Rocío Robles, repercutirán el precio al consumidor final.

¿De que tamaño será el aumento del gas LP en temporada navideña, entre ponches y romeritos? El precio del gas ha caído casi 18% en lo que va del año, lo que representa una merma a sus ya magros ingresos… por lo que un “pellizco” a los consumidores resulta tentador.

Tiempos complejos. ¿Se podrá seguir asegurando al empresariado global que aquí está seguro? Los empresarios nacionales llevan 12 meses evitando invertir.