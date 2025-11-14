Bloqueo a casinos en México: informa del FinCEN que excluye a Grupo Salinas

El reciente bloqueo de cuentas y la suspensión de operaciones a diversos casinos en México generó un notable movimiento en el sector empresarial, debido a que entre los establecimientos intervenidos se incluyeron unidades vinculadas a Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, pese a que el conglomerado sostiene que cumple con la regulación aplicable en materia financiera y de juegos y sorteos. La acción fue presentada por las autoridades como parte de una estrategia nacional para atender riesgos asociados a posibles operaciones financieras irregulares dentro de la industria, aunque la decisión provocó preocupación entre inversionistas y analistas por la falta de correspondencia con los reportes internacionales utilizados como referencia en investigaciones de lavado de dinero.

De acuerdo con la información divulgada por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos, únicamente diez establecimientos mexicanos fueron clasificados como generadores de transacciones de “preocupación principal por lavado de dinero” entre 2017 y 2024. Los casinos mencionados en ese documento son Emine Casino (San Luis Río Colorado), Casino Mirage (Culiacán), cinco sucursales de Midas Casino (Agua Prieta, Guamúchil, Los Mochis, Mazatlán y Rosarito), Palermo Casino (Nogales) y dos ubicaciones de Skampa Casino (Ensenada y Villahermosa). Las autoridades estadounidenses señalan que estos negocios habrían sido utilizados por redes vinculadas al Cártel de Sinaloa para mover recursos ilícitos mediante apuestas, pagos electrónicos y transferencias internacionales. En el mismo reporte no se hace referencia a empresas pertenecientes o relacionadas con Grupo Salinas.

La disparidad entre el listado técnico del FinCEN y las acciones tomadas en México, introduce elementos de incertidumbre sobre los criterios regulatorios aplicados en el sector de juegos y apuestas. Mientras el reporte estadounidense propone únicamente restringir el acceso de esos diez establecimientos al sistema financiero de Estados Unidos, como medida preventiva, en México, se implementaron intervenciones adicionales no señalados en ese análisis internacional. Esto es un factor que podría influir en la percepción de riesgo regulatorio del país, especialmente en una industria donde la supervisión precisa es fundamental debido a la naturaleza del manejo de efectivo y a la sensibilidad del sector frente a esquemas de lavado de dinero.

Emine Casino, Casino Mirage, las cinco ubicaciones de Midas Casino, Palermo Casino y las dos sedes de Skampa Casino, son, de acuerdo con la autoridad financiera estadounidense, los lugares donde se detectaron transacciones relevantes asociadas a riesgos de lavado, mientras que los establecimientos vinculados a Grupo Salinas no aparecen en dicha clasificación. La diferencia significativa entre los hallazgos internacionales, y las medidas adoptadas a nivel local, un aspecto que el sector empresarial observa con atención ante sus posibles implicaciones para la certidumbre regulatoria y operativa en México.

STS Forum. El STS Forum para América Latina y el Caribe 2025, que se celebrará en Morelos dentro del marco de InnovaFest LATAM, se perfila como uno de los espacios más importantes para el ecosistema empresarial de ciencia, tecnología e innovación en la región, al reunir a gobiernos, corporativos globales, startups, fondos de inversión y centros de investigación con el objetivo de impulsar nuevas soluciones y modelos de negocio de alto impacto. El evento contará con una agenda de más de 60 ponentes internacionales y figuras de referencia como el ex CEO de Tesla y hoy integrante del International Council on Clean Transportation; Heriberto Saldívar, director de estrategia de la Agencia Espacial Europea; Ismail Serageldin, fundador emérito de la Biblioteca de Alejandría y experto mundial en temas de agua; Marlene Garayzar, cofundadora de Stori; Adam Smith, Chief Scientific Officer de Nobel Outreach; Mauricio Schwartzmann, CEO de Mastercard México; y Ángel Cisneros de Quetzalia. Para las empresas, esta combinación de perfiles representa una plataforma estratégica para construir alianzas tecnológicas, acceder a innovación de frontera y detectar oportunidades de inversión en sectores como inteligencia artificial, biotecnología, espacio, fintech, transición energética e infraestructura digital. México busca consolidarse como hub regional de ciencia y tecnología, y la realización del STS Forum LATAM 2025 en Morelos puede convertirse en un catalizador para atraer proyectos internacionales, acelerar emprendimientos locales, generar propiedad intelectual y fortalecer la articulación entre industria, academia y gobierno, elementos esenciales para escalar la competitividad de la región.

Voz en off. Cemex hizo el lanzamiento de la 32ª edición de su Serie de Libros de Conservación para conmemorar 25 años de trabajo en la Reserva Natural El Carmen, un proyecto privado de 130 mil hectáreas ubicado entre Coahuila y Texas, que se ha consolidado como uno de los modelos más destacados de conservación corporativa en América del Norte. La nueva edición documenta, mediante imágenes y análisis especializados, la recuperación ecológica del ecosistema, incluyendo el retorno de especies emblemáticas como el bisonte americano y el borrego cimarrón, así como los resultados obtenidos tras décadas de inversión en ciencia aplicada, manejo de hábitats y monitoreo ambiental. Desde una perspectiva de negocios, el lanzamiento refuerza cómo la gestión de capital natural puede integrarse a la estrategia corporativa para fortalecer indicadores ESG, generar valor reputacional, diversificar iniciativas de sostenibilidad y demostrar la capacidad del sector privado para impulsar proyectos de conservación con impacto medible y de largo plazo…