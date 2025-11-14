Desinformación y pleito de niños

La cosa está tan revuelta que es importante tener precaución ante cualquier tipo de convocatoria que pueda poner en riesgo tu integridad, y esto lo digo porque en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum se informó cómo la convocatoria para una manifestación, programada para el 15 de noviembre, está impulsada por 8 millones de cuentas falsas o bots.

El problema de todo esto es que hay quien o quienes están impulsándola con la finalidad de causar desmanes, con la intención clara de que sean detenidos o reprimidos los manifestantes. Lo más peligroso de esto es que a quienes planean este tipo de acciones no les importa que le causen daño a un individuo, por el contrario, anhelan un mártir para usarlo como bandera de su movimiento. En mi opinión, bienvenido el debate, el contraste de ideas, la manifestación pacífica y todo movimiento orgánico, pero completo rechazo a la manipulación que ponga en peligro la vida de alguien.

43 días se aventó el cierre del gobierno del Presidente Trump. Casi un mes y medio fue el tiempo en que más de 700 mil empleados federales trabajaron sin salario y 900 mil empleados fueron suspendidos. ¿Saben qué hubiera sucedido si ese cierre se hubiera hecho en México? Ya habrían creado medio millón de grupos de WhatsApp para compartir memes, hubieran convocado (con bots y sin bots) a miles de protestas, hubieran incendiado Palacio Nacional, destrozado 32 palacios de gobiernos estatales, se habrían organizado rapiñas a tiendas de electrodomésticos, y un sinfín de etcéteras. De lo que estoy seguro es que nadie, absolutamente nadie, se hubiera presentado a trabajar esperando a que se encontrara una solución al conflicto, mientras esperaban su retroactivo de ley por los días laborados. Lo bueno es que aquí no es como allá, ¿verdad?.

El cantante Alfredo Olivas fue víctima de la desinformación que se genera en redes sociales. Para abonarle al tema que tocamos al inicio, resulta que un malintencionado publicó en un grupo de Facebook que el cantante había sido atacado a balazos en una carretera que lleva de Nuevo León a Tamaulipas, y que se encontraba grave de salud, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un nosocomio, inclusive no faltaron los que opinaron sin saber, que hasta le dieron el pésame a su familia y amigos, porque lo dieron por muerto. El cantante subió un video informando a la opinión pública que afortunadamente todo se trató de una noticia falsa. Dicen que al pobre hombre se le subió el azúcar cuando empezó a recibir llamadas de sus allegados para confirmar que estuviera bien. ¿Ya ven como sí dan argumentos para desestimar marchas y movimientos sociales?

Mientras sean peras o sean manzanas al que obligaron a pagarle al Gobierno una “lanototota” por adeudos fiscales que datan de más de una década, fue a las empresas del siempre controvertido Ricardo Salinas Pliego. Por su lado, acusó a la nueva SCJN de recibir línea de Palacio para hacerle éste que él llama “cobro ilegal”. Por el otro lado, el argumento es que eso se adeuda desde tiempos de Calderón y Peña. Lo que es cierto es que, como dijimos al principio, mientras sea una cosa u otra, ya se resolvió que se pague. Obviamente los afines al empresario dicen que esto es parte de una persecución política, mientras sus detractores afirman que el SAT no perdona, y que mes tras mes se tiene que hacer el pago correspondiente, porque si te atrasas te multan y no hay forma de librarte de esa responsabilidad. Agarre sus palomitas, porque uno no va a querer pagar, y el otro le va a ir a embargar sus cositas. Se viene bien bueno el argüende.

Hay un grupito al que le encantaría que el gobierno estadounidense enviara tropas a nuestro país, no para ayudar en temas de seguridad, sino para ganar en algo la narrativa de que México está fuera de control. Casualmente ésos que ansían ese escenario son de memoria sumamente corta, y esto lo digo porque en su mente piensan que el problema de la violencia en México nació el 1 de diciembre de 2018, y que antes de esa fecha en el país no existían esos problemas. Por ejemplo, lo del incendio del Casino Royale en Nuevo León es un invento, como lo fue también la matanza de los 72 de San Fernando, o las muertas de Juárez, o cuando el crimen organizado arrasó con Allende, Coahuila... etc. Por lo pronto, el secretario de Estado, Marco Rubio, los dejó con las ganas, porque acaba de declarar: “Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México…”. Ojalá entiendan que pidiendo a gritos intervención no se va a solucionar el problema de hace tantos años.

La última… No sé si tenga algo que ver, pero todo lo que sucedió en torno al caso de Grupo Salinas se dio en el día en que el líder moral de la Cuarta Transformación cumplía años. Así es, el mismo día en que Andrés Manuel López Obrador festejaba su cumpleaños —allá por La Chingada, su rancho en Chiapas— le propinaban una descalabrada monumental a quien se convirtió en uno de sus principales críticos y opositores, que, por cierto, también fue uno de sus principales impulsores y aliados durante el proceso electoral del 2018. Lo único que me queda claro es que les sucedió como a los niños en la primaria cuando los regañan porque se pelearon: “Los dos eran bien llevaditos y bien bruscos, eso les pasa por jugar así”. ¿Qué cosas no?

… y nos vamos.