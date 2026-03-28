› No al AcaMoto 2026

Mal harían las autoridades si desatienden un fuerte, pero respetuoso llamado que hicieron ayer todas las cámaras empresariales de Guerrero, y particularmente las de Acapulco, para que se impida la realización del AcaMoto 2026. Como pocas veces ocurre, nos comentan, el sector se juntó en su totalidad para alzar la voz y expresar la “grave preocupación” que le produce la realización de un evento que se ha caracterizado por provocar desorden, inseguridad e incluso crimen, pérdida de vidas humanas y por supuesto un fuerte descrédito para el popular destino de playa que bastante ha batallado en los últimos años para superar desastres naturales y problemas de seguridad. El Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero lanzó un pronunciamiento dirigido a altos funcionarios federales, estatales y municipales con una petición clara: que se cancele el evento en tanto sus organizadores no obtengan los permisos correspondientes y se disponga su regulación y vigilancia. Pendientes.

› PT ya quiere de nuevo a Morena

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Y es el Partido del Trabajo el que ha empezado a operar un cambio radical de discurso. Y es que tras la frontalidad de días pasados, en la que se cuestionó el Plan A y parte del Plan B acusando un intento de darle preeminencia a Morena, ahora resulta que el partido de Beto Anaya busca acortar terreno hacia el partido mayoritario de la alianza oficialista, al que le acaba de tumbar la posibilidad de efectuar la consulta de revocación de mandato en 2027. La intención de asirse nuevamente a los guindas acaba de ser planteada por Benjamín Robles, comisionado nacional del PT, quien declaró que la alianza de la 4T prevalecerá tanto en 2027 como en 2030. “Nosotros seguiremos en esta alianza, así lo expresamos ayer en otra reunión de trabajo con el Verde, con Morena, el partido mantendrá su alianza. Mantendrá su alianza en el 27 y el 30”, dijo en una entrevista radiofónica que concedió a la periodista Azucena Uresti, en la que también descartó hacer alianzas con partidos de oposición como el PRI, como planteó el dirigente de éste último, Alejandro Moreno. Como sea, ahora sólo falta que en Morena quieran de nuevo tener cerca a los petistas. Uf.

› “Un sombrero caminando”

Cierra la semana con reflectores encima de Grecia Quiroz, a quien el miércoles pasado, durante una visita que hizo al Senado, un grupo de integrantes de la bancada de Morena intentó incomodarla con el grito de “Morón, Morón”, apellido del senador guinda que fuera adversario del esposo de la alcaldesa de Uruapan, Carlos Manzo —asesinado a tiros. Y es que ayer Quiroz se refirió de nuevo al asunto y consideró que se originó por “el miedo que provoca el que hayan visto un sombrero por ahí caminando”. No pocos son quienes prevén que buscará la gubernatura de Michoacán en la elecciones del año próximo, como tampoco son pocos quienes no pierden oportunidad de promoverla. Nos hacen ver que en las benditas redes hay una cuenta que se abrió este año y lleva el nombre de Grecia. Entre lo que publica, además de las actividades y noticias de la funcionaria, hay encuestas que ponen a la representante del Movimiento del Sombrero con ventaja rumbo a la elección en Michoacán el año entrante. Qué tal.

› Cerco a Aureoles

Y hablando de temas de Michoacán, el que un día sí y otro también está en la mira de la justicia es el exgobernador de la entidad, Silvano Aureoles. Y es que resulta que ayer un juez giró una nueva orden de aprehensión en su contra, esta vez por el asesinato de cuatro personas y tortura contra otras 10 y abuso de autoridad durante un operativo efectuado en 2017. Estos sucesos, nos recuerdan, ocurrieron el 5 de abril de ese año, cuando agentes intentaron retirar un bloqueo carretero en Arantepacua, Nahuatzen, el cual derivó en un enfrentamiento que tuvo un saldo fatal. Por cierto que no es el primer mandamiento judicial de este tipo que se gira contra quien gobernara el estado entre el 2015 y el 2021. Además de este proceso en el ámbito local también pesa en su contra otra orden de aprehensión de tipo federal por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, por un presunto desfalco que supera los 3 mil millones de pesos. Aureoles se encuentra actualmente en calidad de prófugo de la justicia.

› Era Mucio Martínez

Y fue el diputado Ricardo Monreal el que tuvo que salir al paso y poner fin a una controversia que amenazaba con escalar, la cual surgió a partir de unas declaraciones que realizó el pasado 6 de marzo. Y es que resulta que el morenista ese día realizó una gira a Puebla y ofreció una conferencia de prensa acompañado de diputados —entre ellos Rosario Orozco, viuda de quien fuera gobernador de la entidad, Miguel Barbosa— en la que afirmó: “yo no creo que haya gobernadores, raro, bueno sí, el que estaba aquí, no, no, no, aquél que mandó asesinar a… mejor no les digo”. Y efectivamente ya no dijo quién. Pero resulta que la diputada panista Genoveva Huerta decidió mandarle una carta en la que pidió aclarara el sentido de sus dichos. El caso es que el zacatecano ya optó por responder a lo que consideró “oportunismo político de la derecha”, —en el PAN pensaban que se refería a la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso— y aclaró que se refería a quien fuera gobernador de Puebla de 1893 a 1911, Mucio Martínez, “quien es señalado de haber mandado matar a los hermanos Aquiles y Máximo Serdán en 1910”. Ahí el dato.

› Complicado escenario

Y nos piden seguir de cerca, para ver en qué terminan varias de las manifestaciones que ocurrirán en el marco del partido de la selección mexicana que se realiza hoy a la par de la reinauguración del Estadio Azteca. Y es que resulta que varios grupos, organizaciones y colectivos tienen previsto expresar distintas inconformidades y podrían afectar las vialidades próximas al inmueble deportivo que de por sí se verán reducidas. Entre las manifestaciones se encuentra una de madres buscadoras, otra de vecinos de Coapa que exigen banquetas libres de ambulantaje y también hay otra convocatoria a una reunión en la explanada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para manifestarse en contra de la reinauguración del estadio tras lo cual se realizarían cierres de vialidades. Es sabido que por la atención que genera, muchos eventos relacionados con el Mundial de futbol empiezan a verse afectados en mayor o menor medida. A ello, nos dicen, hay que agregar que las obras de remodelación del estadio continúan.