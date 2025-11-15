Julius Rodriguez Quartet /NY Jazz

Último concierto del ciclo New York Jazz All Stars 2025 realizado por DeQuinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center. Itinerario de una marquesina conformada por siete galas jazzísticas en las cuales subieron al escenario instrumentistas de gran peso en los espacios musicales de Nueva York: Wayne Escoffery, Ekep Nkwelle, Herlin Riley, Stefon Harris, Ben Wendel, YesTrio. Toca el turno a Julius Rodriguez, joven pianista y baterista conocido por su fusión de jazz, hip-hop y góspel. Avalado con una formación de élite en la Manhattan School of Music y Juilliard, se ha ganado el reconocimiento como uno de los músicos más intrépidos e innovadores de su generación.

Julius Rodriguez, de origen haitiano nació y creció en la ciudad de Nueva York. En su breve, pero convincente trayectoria, ha instaurado una novedosa acústica derivada del dominio de varios instrumentos con preferencia en la ejecución del piano y la batería. Sus influencias van desde John Coltrane y Thelonious Monk hasta el vocalista nigeriano, Burna Boy y la cantante inglesa, Pink Pantheress: “En ellos he encontrado estímulos para mi imaginario, cifras para las coordenadas de la improvisación y elementos para romper esquemas e ir más allá de los límites establecidos. Hemos actualizado los coches, la tecnología, la forma en que vestimos y la manera de comunicarnos. ¿Por qué no actualizar el sonido y la manera de componer? Pretendo en mis conciertos, simplemente, ofrecer música en todo el sentido del término”, ha dicho Rodriguez.

Presentación de Julius Rodriguez con su cuarteto completado con el saxofonista Emilio Modeste, colaborador con Jimmy Cobb, Steve Turre y Christian McBride, amén de realizar giras frecuentes con la Lincoln Center Jazz Orchestra; Brandon Rose, maestro del bajo acústico y eléctrico con incursiones en diversas modalidades: jazz, góspel, pop, R&B, funk, hip-hop; el baterista Brian Richburg Jr., quien ha sido marcado por las resonancias rítmicas de Nueva Orleans y fusiona el blues y el góspel con cadencias africanas y caribeñas desde los frisos de inspiraciones sustentadas en las bandas callejeras de la ciudad madre del jazz.

Este concierto, colofón del Ciclo de conciertos y conferencias de jazz que ha logrado conformar un público sensible y crítico, es una invitación insoslayable a la clase magistral gratuita que dictará Julius Rodriguez Quartet acompañado del cuarteto de instrumentistas mexicanos dirigido por el baterista Enrique Luna. Actividad académica que tiene lugar horas antes de la gala jazzística (17:00 horas).

“Terminamos esta etapa de conciertos y conferencias de 2025 con un buen sabor de boca. Doce años de programar mensualmente una cartelera de jazz con instrumentistas de primera línea respaldados por Jazz at Lincoln Center. Estamos orgullosos por lo logrado en el público, que ya ostenta una posición crítica y analítica frente al fenómeno musical. Un público fiel, que se ha enamorado del jazz y sabe dilucidar los factores que definen las virtudes de una buena agrupación. Realización de unos 200 conciertos en varias ciudades del país bajo el lema: ¡Siente más, vive el jazz! La vida se hace más plena en el disfrute del jazz”, comenta Eugenio Elias, curador musical del New York Jazz All Stars.

Concierto de Julius Rodriguez Quartet

Dónde: El Cantoral.

Puente Xoco, Puerta A. Colonia Xoco, CDMX

Cuándo: Sábado, 22

de noviembre, 2025

Horario: 20:30 h

Boletos: de 500

a 1,200 pesos