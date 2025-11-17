Francia y Reino Unido dan la espalda a Estados Unidos

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Conforme avanza la operación militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, países europeos condenan los movimientos militares de Donald Trump que podrían desencadenar un nuevo terremoto geopolítico.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el objetivo del presidente estadounidense, pero Trump ya habla de una segunda fase en la operación militar que lleva a cabo en el Caribe con ataques constantes a supuestas narcolanchas y una amenazante intervención terrestre en Venezuela.

Supuestamente es un combate abierto en contra de grupos criminales que trafican estupefacientes; sin embargo, el régimen venezolano de Nicolás Maduro lo ve como una clara operación de intervencionismo para apartarlo del poder.

No es la primera vez que Donald Trump muestra su deseo de quitar a Maduro del gobierno de ese país sudamericano, en su primer mandato, el republicano hizo todo lo posible para poyar a la oposición liderada por Juan Guaidó.

Ante este panorama, el gobierno francés condenó las operaciones militares en el Caribe, argumentando que se está violando el derecho internacional.

En el marco de la reunión de los países del G7 en Canadá, el ministro de relaciones exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, expresó su preocupación por la tensa situación en el Caribe justo cuando Estados Unidos envió el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.

La principal preocupación del gobierno francés son sus territorios de ultramar, el conjunto de territorios franceses situados fuera de Europa que no forman parte de espacio Schengen; Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica, donde residen mas de un millón de compatriotas.

Jean-Noël Barrot declaró que Estados Unidos parece ignorar las leyes internacionales ante la escalada bélica que el gobierno de Donald Trump está incitando en aguas venezolanas.

Los aliados estadounidenses no entienden que pretende hacer la administración del magnate y es por ello que Reino Unido ha dado una vuelta de timón muy importante que afecta directamente el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

El gobierno británico sabe que la administración de Trump está violando el derecho internacional y es por ello que ha dejado de compartir información de inteligencia que pueda ser usado por los norteamericanos para continuar bombardeando lanchas en el Caribe.

Los británicos llevan años compartiendo información con los estadounidenses, ya que tienen bases de inteligencia en distintos territorios caribeños y esa información privilegiada se está utilizando para bombardear embarcaciones.

Queda claro que el gobierno inglés de Keir Starmer no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses en América Latina y las consecuencias que pueda traer.