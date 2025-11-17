Líneas de pobreza, adenda

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Los dos últimos párrafos del anterior Pesos y Contrapesos (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2025/11/14/lineas-de-pobreza/), dedicado a las líneas de pobreza, que son los precios, mensuales y per cápita, de la canasta básica alimentaria, y de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, fueron estos:

“Resultados: (i) los precios de las dos canastas fueron mayores en las zonas urbanas que en las rurales; (ii) los aumentos en el precio de la canasta básica alimentaria fueron mayores en las zonas urbanas que en las rurales; (iii) los incrementos en el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria también fueron mayores en las zonas urbanas que en las rurales; (iv) en dos de los cuatros casos el aumento en los precios de ambas canastas fue menor que la inflación y, en los otros dos, mayor”.

“¿Cuánta población ocupada se encontró en condición de pobreza extrema (generando un ingreso insuficiente para comprar la canasta básica alimentaria), y de pobreza (generando un ingreso suficiente para comprar toda la canasta básica alimentaria pero no toda la no alimentaria)? Lo sabremos el 27 de noviembre, cuando el Inegi dé a conocer la información para el tercer trimestre”.

Un lector me preguntó que en qué porcentaje fueron mayores los precios y los aumentos mencionados en el primer párrafo, y que cuáles fueron los porcentajes de población ocupada en condición de pobreza extrema y de pobreza durante el segundo trimestre de 2025, preguntas cuyas respuestas nos ayudan a entender mejor tales temas. Va esta adenda con las respuestas para octubre.

Los precios de las dos canastas (alimentaria, y alimentaria y no alimentaria), fueron mayores en las zonas urbanas que en las rurales: 32.85% de la alimentaria y 39.51% de la alimentaria y no alimentaria.

Los aumentos en el precio de la canasta básica alimentaria fueron mayores en las zonas urbanas que en las rurales: 4.26% en las urbanas y 2.93% en las rurales.

Los incrementos en el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria también fueron mayores en las áreas urbanas que en las rurales: 3.65% en las urbanas y 3.13% en las rurales.

En dos de los cuatro casos (los de las zonas rurales), el aumento en los precios de ambas canastas fue menor que la inflación, y en los otros dos (los de las áreas urbanas), resultó mayor. La inflación en octubre fue 3.57%. El aumento en las áreas rurales fue 2.93%, canasta básica alimentaria, y 3.13%, canasta básica alimentaria y no alimentaria. El incremento en las zonas urbanas fue 4.26%, canasta básica alimentaria, y 3.65%, canasta básica alimentaria y no alimentaria.

En lo que a pobreza laboral se refiere, condición en la que se encuentra la población ocupada que no genera, por medio de su trabajo, ingreso suficiente para comprar la canasta básica alimentaria, en el segundo trimestre de 2024 se encontró, a nivel nacional, el 35.0% de la población ocupada, 35.1% en 2025. A nivel rural estos fueron los resultados: segundo trimestre de 2024, 47.6%; segundo de 2025, 49.1%. A nivel rural estos: segundo trimestre de 2024, 30.9%; segundo de 2025, 30.8%.

Entre abril y junio pasado el 35.1% de la población ocupada no generó, gracias a su trabajo, ¡como debe ser!, un ingreso suficiente para comprar la canasta básica alimentaria. Uno de cada tres.