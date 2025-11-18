Reaccionan CSP y Trump a marcha

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su mañanera a preguntar de dónde vino la violencia en la marcha del sábado, pidió investigar al “bloque negro” y asegurar que la mayoría de los manifestantes fueron los mismos en las movilizaciones de la Marea Rosa, su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en Washington que viendo lo ocurrido, percibe que México enfrenta graves problemas y reiteró que estaría “dispuesto y orgulloso en lanzar ataques contra los cárteles en territorio mexicano”.

Dijo la mandataria: “Si quienes marcharon creen que me van a debilitar, no, más fuerte soy. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo? No, aquí estamos fuertes con el pueblo”. Y Trump en la Casa Blanca, tras saber lo ocurrido, dijo, “he estado hablando con México y ellos saben cuál es mi postura, estamos perdiendo cientos de miles de personas en Estados Unidos por las drogas, conocemos cada ruta, conocemos las direcciones de cada narcotraficante, están matando a nuestra gente, es como una guerra”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

No sólo 2027 será un año “movidito” por lo electoral, como dijo la Presidenta: de hecho, ya empezó a serlo desde el sábado y seguramente así continuará si el país sigue viviendo entre violencia, corrupción e impunidad, que fueron los reclamos de los miles de quienes participaron ese día en las marchas en esta capital y en las de varias entidades.

Entre los participantes en esa movilización convocada por la Generación Z, a la que se sumaron contingentes del Movimiento del Sombrero del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y hayan sido o no los que participaran en las convocadas por organizaciones de Marea Rosa, la expresión general en porras y carteles fue “¡Estamos hasta la ma… que sigan homicidios, desapariciones, secuestros, asaltos y extorsiones, de delincuentes y funcionarios!”.

Otro desafío de los cárteles que operan en municipios de Michoacán fue ayer con bloqueos y quemas de vehículos en distintas carreteras de ese estado, después de un operativo de las Fuerzas Federales para capturar a un presunto líder apodado El Camaleón, en una del municipio Salvador Escalante, en el que hubo dos delincuentes muertos.

Eso ocurrió al día siguiente de que el nuevo secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, asumió el cargo con la venia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno federal, que está al frente de las investigaciones del caso de Carlos Manzo.

Por cierto, son muy graves los señalamientos contra el exgobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, hoy diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos constitucionales en San Lázaro.