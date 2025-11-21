¡Que se armen los trancazos!

Es de lo que trae ganas el Yunes, que se llama Héctor. Pues, así como lo lee, el diputado local priista al parecer acudió a la misma escuela de artes marciales mixtas que el destructor nacional del PRI, Alito Moreno, y eso porque lo vimos muy seguro retando a golpes a un asesor del Congreso de Veracruz.

Además, hizo gala de su florido léxico: tú me has estado chin…do varias veces, ya me tienes hasta la ma.. cab.., luego le dio un empujón, cerró los puños, y como si el asesor fuera la monita de los cerillos, por aquello de que no tiene brazos, le dijo que no se le pusiera así, porque le iba a romper la ma... Ya lo del debate, el intercambio de ideas y esas cosas quedaron en el pasado, lo de los priistas de hoy, son los trancazos. La reflexión de todo esto es, como decimos en el norte: “o el diputado es muy bueno para los trompos, o muy ba…so”.

Se quedaron sin argumentos los que ansiaban que el homicidio de Carlos Manzo quedara impune. Omar García Harfuch dio a conocer cómo una facción de un grupo del crimen organizado planeó y coordinó el asesinato del político michoacano. Dejando de lado lo penoso de todo este incidente, la realidad es que quienes no tenían un ángulo para hacerle daño a la administración de la Presidenta Sheinbaum, encontraron en esto una bandera para golpetear. No se han cansado de decir que México está fuera de control, especialmente los que pertenecen a los partidos que gobernaron el país con anterioridad, o los empresarios que se beneficiaron de esa corrupción que hoy critican, o sus juniors y sus familias que, gracias a eso, hoy visten y llevan el estilo de vida que llevan. A lo mejor se quedaron acostumbrados a que este tipo de hechos violentos no se solucionaran o mínimo que agarraran a alguien. ¿Ya no se acuerdan del asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre, o el asesinato de Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago, Nuevo León? ¡Así le podemos seguir eh!

¿Pues qué amor les tienen a los gobiernos extranjeros? Y digo esto porque ahhh como sale cada atrevido a pedir que vengan fuerzas armadas extranjeras a ocupar territorio nacional. ¿A poco en las escuelas que asistieron no les enseñaron el himno nacional? Porque ahí clarito dice: “Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa ¡oh Patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio, Un soldado en cada hijo te dio”. Por lo pronto la Presidenta ya les mandó un mensaje: “No tienen sentido los discursos que exaltan la violencia; el que convoca a la violencia se equivoca, el que alienta al odio se equivoca, el que convoca a una intervención extranjera se equivoca”. Yo creo que, si quieren ganar su jueguito político, háganlo de otra manera, pero no por la opinión de unos cuantos la vamos a llevar todos. Si tanto aman otra bandera, envuélvanse en ella y déjense de hipocresías al decir que aman a México, ¡por favor!

Los manifestantes de la Generación Z fueron fieles a cómo se comporta su generación. Simplemente ellos no conocieron el mundo sin Internet, eso es algo que los identifica, por lo tanto, en lo que respecta a la famosa marcha pasada, como pueden ver, hicieron mucho ruido en redes sociales, pero hasta ahí. No se levantaron del sillón, les fue más cómodo hacer las cosas de esa forma. Otro rasgo que los identifica es que tienen una desconfianza profunda en las instituciones y tienen una sensibilidad social muy distinta a la de sus antecesores, y un dato interesante de ellos es que no se mueven en masas, sino en comunidades, y eso no lo digo yo, es más, hasta usted puede investigarlo y verá que no miento. Si piensan los millennials y los de la Generación X, que los lograrán utilizar para derrocar al Gobierno por medio de una marcha o manifestación, están muy equivocados. Pregúntele a un sociólogo y verá por qué lo digo. Si la revolución fuera en un grupo de alguna red social, no lo dudo que ya hubieran hecho mil cambios, pero no es su estilo. Ahí les dejo el dato.

En lo que a mí respecta, siempre he sido respetuoso del debate, de la confrontación de ideas, del contraste y todo lo que eso conlleve, pero por favor, no pongan en el mismo costal a los chavos que asistieron a la marcha del 15 de noviembre y mucho menos, por favor, se atrevan a compararlos con los jóvenes del movimiento estudiantil del 68. Para empezar, entre sus motivos hay un abismo grandísimo. Los del 68 tenían una causa, había organización, y podrá usted estar de acuerdo o no, pero los movía un sentimiento, porque en aquellos años sí había represión. Ahora vemos cómo circulan fotos de jóvenes detenidos en esa marcha comparándolos con los detenidos del 6. Si no ha visto alguna fotografía que ilustre lo que le digo, sólo es cuestión de darle una googleada y verá que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora bien, ¿detuvieron a algunos? Pues claro, ¿qué creía que iba a pasar si estaban tratando de incendiar un edificio con gente inocente adentro? ¿Qué habría ocurrido si se les hubieran permitido hacer lo que pretendían? Si por alguna razón alguien hubiera resultado herido o muerto, hoy estarían acusando omisión. Y perdón que lo repita, por la memoria de la lucha y de los caídos del 68, no los comparen con ellos. Por favor.

Jajajajajajajaja, y luego porque se quejan de que la política mexicana parece un chiste. ¿Ya vieron la última publicación de doña Sandra Cuevas? Si usted no la ha visto, déjeme contarle que publicó en su cuenta de X un video con un mensaje muy particular: ¡Enamorada de la vida y de ti: Feliz aniversario mi amor secreto! ¿Aniversario? ¿Pues de cuánto? ¿De horas, de días, de semanas? ¿Pues qué no se supone que acaba de terminar una relación que por cierto fue muy comentada en redes sociales y cuentas policiacas?.

