Decrecimiento

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El crecimiento de la economía, que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final (Producto Interno Bruto, PIB), es importante por dos razones. Primera: está relacionado con la creación de empleos, para producir alguien debe trabajar, y con la generación de ingresos, a quien trabaja se le paga, empleos e ingresos que son condiciones del bienestar.

Segunda: que se produzca lo más posible, y por lo tanto que la economía crezca lo más posible, es condición necesaria para minimizar la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. A menor producción mayor escasez, y mayor escasez menor bienestar. Si la economía crece poco, malo. Si decrece, peor. Y la mexicana está decreciendo.

En términos anuales, comparando cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior (el Inegi reporta el PIB trimestralmente), éste fue el crecimiento, para los tres primeros trimestres del año, para los últimos tres años. 2023: más 3.8%, más 3.3%, más 3.2%. 2024: más 1.8%, más 1.0%, más 1.3%. 2025: más 0.4%, más 1.0%, menos 0.2%. Promedio trimestral. 2023: 3.43%. 2024: 1.37% (2.06 puntos porcentuales menos que en 2023, el 60.60%). 2025: 0.40% (0.97 puntos porcentuales menos que en 2024, el 70.80%).

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Segob abre mesa

En términos trimestrales, comparando cada trimestre con el trimestre anterior, éste fue el crecimiento, para los tres primeros trimestres del año, para los últimos tres años. 2023: más 0.5%, más 0.7%, más 0.6%. 2024: más 0.2%, menos 0.1%, más 0.6%. 2025: más 0.2%, más 0.4%, menos 0.3%. Promedio trimestral. 2023: 0.60%. 2024: 0.33% (0.27 puntos porcentuales menos que en 2023, el 81.82%). 2025: 0.10% (0.23 puntos porcentuales menos que en 2024, el 69.70%).

Si del PIB, que toma en cuenta el comportamiento de los tres grupos de actividades económicas (primarias: explotación directa de recursos naturales, que aportan el 3.8% del PIB; secundarias: las industrias, que aportan el 32.6%; terciarias: los servicios, que aportan el 63.6%), pasamos al Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que considera nada más el comportamiento de las actividades secundarias y terciarias, excluyendo el de las primarias, tenemos lo siguiente.

En términos anuales éste fue el crecimiento del IGAE en septiembre. 2023: más 3.8%. 2024: más 0.3% (3.50 puntos porcentuales menos, el 92.11%). 2025: menos 0.6% (0.9 puntos porcentuales menos, el 300.00%). Éste fue el promedio mensual de enero a septiembre. 2023: más 3.38%. 2024: más 1.53% (1.85 puntos porcentuales menos, el 54.73%). 2025: más 0.31% (1.22 puntos porcentuales menos, el 79.74%).

En términos mensuales, en septiembre, éste fue el crecimiento del IGAE. 2023: más 0.9%. 2024: más 0.3% (0.60 puntos porcentuales menos, el 66.67%). 2025: menos 0.6% (0.9 puntos porcentuales menos, el 300.00%). Éste fue el promedio mensual de enero a septiembre. 2023: más 0.22%. 2024: más 0.09% (0.13 puntos porcentuales menos, el 59.09%). 2025: más 0.07% (0.02 puntos porcentuales menos, el 22.22%).

Tanto las cifras del PIB, al tercer trimestre, como las de IGAE, a septiembre, fueron negativas. PIB: anual, menos 0.2%; trimestral, menos 0.3%. IGAE: anual, menos 0.6%; mensual, menos 0.6%. Decrecimiento en las cuatro mediciones. Preocupante.