El caso Epstein

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Pocos personajes tuvieron acceso a las esferas de poder con las que él se rozaba. Sus contactos incluían desde políticos de alto nivel hasta empresarios muy poderosos. Tenía nexos con todo. Lo mismo desayunaba con las figuras más importantes de Estados Unidos, que comía con banqueros prominentes a los que les daba asesoría.

Así era Jeffrey Epstein, el magnate financiero fallecido en 2019 en una prisión de Nueva York y que estuvo envuelto en uno de los escándalos mediáticos más recordados, por liderar una red de abuso de menores y tráfico de niñas.

Las irregularidades en la investigación de su muerte, catalogada como “suicidio por ahorcamiento”, aún alimentan la teoría de que en realidad fue asesinado.

Lo anterior, para evitar que revelara los nombres de los personajes de la política, las finanzas, los negocios y el espectáculo, que habían visitado su isla en el Caribe y tenido relaciones sexuales con las menores que prostituía.

Tras su muerte, salieron a la luz innumerables documentos y testimonios que revelaban la magnitud de su red de explotación sexual y las atrocidades cometidas en sus propiedades.

Estos documentos, que apuntan a figuras mediáticas de la élite estadounidense, señalan —entre algunos otros— al expresidente Bill Clinton y al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como invitados habituales a sus fiestas.

Al darse a conocer varios correos electrónicos de Epstein, en donde involucraba al actual mandatario, y asegurar que él “sabía de las chicas”, el Senado norteamericano puso en la mira el caso, así como a todos los involucrados.

De inmediato y de manera unánime, aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que ordena al Departamento de Justicia dar a conocer los archivos no clasificados, relacionados con las investigaciones sobre Epstein.

Para sorpresa de varios, el pasado viernes el propio Donald Trump firmó y avaló dicha ley que, entre otras cosas, aprueba la publicación de los documentos.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, el presidente norteamericano descalificó los documentos al asegurar que carecían de veracidad, sentido y validez.

¿Qué hay detrás del repentino cambio de postura de Trump? ¿Por qué ahora se declara a favor de la publicación de los archivos? ¿Será una cortina de humo ante la baja aprobación que padece su gobierno?

Ya veremos…

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!!