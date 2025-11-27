Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, afirmó que el banco central “enfrenta una crisis de credibilidad en sus proyecciones” de inflación, lo cual es cierto. A una sola prueba me remito.

El Banco de México tiene una meta de inflación del 3%, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la máxima inflación aceptable es 4% y la mínima 2%. La receta de política monetaria, que la Junta de Gobierno aplica a discreción, es ésta: sube (baja) la inflación por arriba del 4% (por debajo del 2%), debe aumentarse (reducirse) la Tasa de Interés Interbancaria, TII, (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2022/02/16/tii-eficaz/), aumento (reducción) que se determina de manera discrecional, según el entender (que puede ser bueno o malo), de la mayoría de los integrantes (5) de la Junta de Gobierno.

Fue en marzo de 2021, después de cuatro meses con la inflación por debajo del 4%, cuando esta superó la máxima aceptable, ubicándose en 4.67%. Fue hasta el 24 de junio, de ese año, cuando la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar la TII de 4.00% a 4.25%. En el Anuncio de Política Monetaria correspondiente se nos informó que en el segundo trimestre de 2022 la inflación alcanzaría la meta puntual, 3%, algo que ni remotamente sucedió. De entonces a la fecha fue en julio pasado cuando se alcanzó la menor inflación, 3.51%.

Entre marzo de 2021 y diciembre de 2024 sumamos 46 meses consecutivos de inflación por arriba del 4%, 6.01% en promedio, 50% más que la máxima aceptable, con la mayor en agosto y septiembre de 2022, 8.70%, y con la menor en diciembre de 2024, 4.21%. Fue en enero pasado cuando, por primera vez desde febrero de 2021, la inflación se ubicó por debajo del 4%, 3.59%, con el siguiente comportamiento: febrero, 3.77%; marzo, 3.80%; abril, 3.93%; mayo, 4.42%; junio, 4.32%; julio, 3.51%; agosto, 3.57%; septiembre, 3.76%; octubre, 3.57%. Promedio enero – octubre, 3.82%.

La crisis de credibilidad en las proyecciones de inflación del Banco de México se debe a la ineficacia de su política monetaria para alcanzar la meta puntual del 3% (es la que hay que exigirle, la puntual), ineficacia que tiene que ver con la herramienta de dicha política, la TII, y con la receta para aplicarla (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2022/06/23/la-tii-12/).

Fue el 21 de enero del 2008 cuando el Banco de México adoptó, como herramienta de política monetaria, la TII, con la mencionada receta. De entonces a la fecha (octubre pasado), la inflación promedio anual fue 4.32%, 0.32 puntos porcentuales por arriba de la máxima aceptable (4%), el 8.00%, y 1.32 por arriba de la puntual (3%), el 44.0%.

Según el más reciente Anuncio de Política Monetaria (6 de noviembre), será en alguno de los meses del tercer trimestre de 2026, cuando se alcance la meta puntual del 3%. ¿Será?

¿Cuál es el primer problema en materia monetaria? El que el Banco de México tenga una meta de inflación (dicho sea de paso, otros 40 bancos centrales también la tienen, 3% en promedio), lo cual quiere decir que está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y, por lo tanto, de nuestro trabajo, que viola el derecho de propiedad privada. ¿Cuál es el segundo? Que nadie está dispuesto a, por lo menos, discutir el tema.

Ya que el Banco de México tiene meta de inflación, ésta llegó para quedarse.