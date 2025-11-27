El Tesoro vs La Mayiza

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Tijuana. – El gobierno de Estados Unidos ha perfilado una batería de acciones para aniquilar a La Mayiza, la poderosa facción del Cártel de Sinaloa leal a Ismael “El Mayo” Zambada —hoy en custodia de las autoridades estadounidenses—, a fin de terminar de una vez por todas con la protección política y económica de este grupo criminal en ambos lados de la frontera.

El objetivo inicial —de acuerdo con fuentes del más alto nivel consultadas en esta frontera— es la desarticulación de la estructura financiera de La Mayiza en Baja California, Sonora y Zacatecas y cerrar el paso a cualquier operación financiera de todos los empresarios que han apoyado a lavar millones de dólares a la gente de “El Mayo” Zambada.

Hasta el momento, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —con apoyo de las divisiones de la DEA, el FBI y la Fiscalía Federal con sede en el sur de California— ha designado y sancionado a cinco personas y 15 empresas por apoyar a La Mayiza.

En toda esta operación hay una investigación paralela de las autoridades estadounidenses sobre cada conexión de las personas y empresas señaladas. Destaca el caso de la empresa Alimentos y Diversión Insurgentes S. de R.L. de C.V., en la que figura como socio el empresario Jorge Arturo Rojas Navarro.

La OFAC —me dejaron ver las fuentes— ha puesto en la mira a todos los socios de Rojas Navarro, entre ellos el ingeniero José Galicot Behar, una figura importante y tradicionalmente asociada en esta frontera con el desarrollo económico, la filantropía y el capital moral.

Documentos mercantiles y registros públicos apuntan que Galicot Behar y Rojas Navarro son socios en las empresas Escénica Publicidad, S.A. de C.V.; Kuk Lab, S.A. de C.V. y Kuk Track, S.A. de C.V, sociedades que tuvieron contratos en 2024 y 2025 por servicios tecnológicos, con gobiernos estatales y municipales.

LA OFAC tiene firmes sospechas de que muchas de las empresas con las que tuvo relación Rojas Navarro, entre ellas estas que pertenecen a Galicot Behar, pudieran haber entrado a las estructuras para ocultar flujos financieros ilícitos que pertenecían a la facción de La Mayiza —que hoy encabeza Juan José Ponce Félix, Alias Jesús Alexandro Sánchez Félix, conocido comúnmente como “El Ruso”.

Por ello analizan cada paso de las empresas a fin de exhibir la falta de alertas institucionales en México frente a empresas con vínculos ahora expuestos por el gobierno estadounidense.

Aunque Galicot Behar, un personaje altamente visible en Baja California, ha negado vínculos con Rojas Navarro, ha descrito a éste como “un buen muchacho”. Es clave entender que este caso ha generado inquietud en sectores empresariales y ciudadanos que ven en esta trama un posible reacomodo de intereses y reputaciones.

Así pues, diversos documentos del gobierno estadounidense, a los que este columnista tuvo acceso, advierten que la facción de Los Mayos es responsable de la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

Destaca que en Rosarito, Baja California, Los Mayos están involucrados en secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local y que debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores constituyen una vía clave para las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes del Departamento del Tesoro, la Mayiza controla extensas extensiones de territorio bajo el liderazgo de los líderes del cártel previamente designados: Alfonso Arzate García y René Arzate García (René Arzate), también conocidos como los hermanos Arzate.

Uno de los pueblos controlados por René Arzate es Rosarito, una comunidad costera ubicada aproximadamente a 24 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, en California.

Debido a su proximidad a la frontera estadounidense, Rosarito y sus alrededores forman parte de un corredor crucial para el Cártel de Sinaloa en el contrabando de drogas a Estados Unidos. René Arzate mantiene el control de Rosarito a través de varios socios, entre ellos Mario Alberto Herrera Sánchez (Mario Herrera) y Karlo Omar Herrera Sánchez (Karlo Herrera).

La información del Departamento del Tesoro advierte que los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí (González), para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en la zona.

Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown).

Así, los personajes identificados por el gobierno de Estados Unidos están en la mira de las principales agencias de inteligencia y seguridad de la Administración Trump, falta ver la respuesta de México antes de que esta bomba de tiempo estalle.

RADAR

MOVILIZACIÓN. Nos hacen ver que las movilizaciones de campesinos y transportistas, que el lunes pasado colapsaron las principales vías de comunicación del país, no pararán hasta que queden claras dos cosas: una seguridad real en las carreteras del país y que haya precios de garantía que aseguren ingresos dignos a los campesinos del país. Aunque se desmarcan de temas políticos… el tiempo pondrá a cada quien en su lugar.