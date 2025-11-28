¡Ansias de novillera!

Es lo que describe el actuar de Lenia Batres. Y es que pareciera que ese intenso deseo personal de ser reconocida en el ruedo es lo que hizo que la Presidenta Claudia Sheinbaum, como cabeza de uno de los poderes, hiciera un llamado a la cordura. Si bien hay cosas que son de interés nacional, como lo escribimos esta semana, la verdad es que el actuar de la Corte o de sus ministros no debe ser invadido por la tentación de brillar con tal de atraer la atención. Tiene razón doña Claudia cuando dijo, palabras más o palabras menos: “Pónganse a chambear, hay un titipuchal de asuntos que resolver. Antes de andar ahí de estrellitas, saquen lo que está atorado”.

El horno no está para bollos y éstos con sus cosas. La negociación del T-MEC en puerta, Estados Unidos encima presionando con lo que sea que se pueda presionar, la oposición con su cantaleta de intervención, y esta gente con una agenda personal. Y no, no es por uno de los asuntos recientes que haya tratado la Corte, algo ha de saber la Presidencia sobre algún tema o lista de temas que traía en su agenda algún ministro o ministra, que originó el comentario arriba mencionado. Ya me imagino las barbaridades, puras cosas para abonar a la narrativa de que el Poder Judicial actúa con una agenda comunista. Aquí lo que tienen que alimentar todos, y cuando digo todos, son todos, es la idea de que se trabaja por México, con un interés común y no con agendas que inflen su ego o el de sus seguidores. Les guste o no, la economía de nuestro país depende en gran medida de lo que hagamos con nuestros socios comerciales, y lo que se hace con los socios es transmitirles tranquilidad, seguridad y confianza.

Qué despapaye se hizo con el caso de Raúl Rocha. Y es que el asunto no está para comentarse a la ligera, porque es una trama digna de una telenovela de esas buenas que salían en los 90. Esta nueva novela de la política mexicana tiene como ingredientes especiales intrigas, pasiones, mujeres bellas, glamur, empresarios, corrupción y filtraciones a la prensa, todo esto acompañado de un gran reparto con actores nacionales e internacionales. Si usted creyó haberlo visto todo, le recomiendo esperar a lo que ocurra en las próximas horas. Por lo pronto, lo invito a que lea mi artículo de la próxima semana, Punto Ciego, en el cual le podré comentar por qué al fiscal Gertz Manero lo sacarán por la puerta trasera.

Por lo pronto, la Miss Universo Fátima Bosch está comiéndose las uñas, porque si bien la mujer es guapa, inteligente y tiene todo lo necesario para merecer el cetro que ostenta, no faltará quien se lo regatee después de este escandaloso episodio. Qué lamentable ver cómo la carrera de una mujer se puede ir al vacío por la corrupción del dueño del certamen, o por la agenda política que tiene como principal argumento golpetear cualquier cosa que tenga el más mínimo aroma del Gobierno. Las que también han de estar mordiéndose las uñas son las participantes que se quedaron en el camino, porque obviamente la van a hacer de tos. Así es que, para el mundo del modelaje y la belleza, esto apenas empieza. Y sí, qué mal que se haya manchado un certamen con 75 años de tradición por culpa de un mexicano. La verdad, de pena.

El payaso de las cachetadas, o mejor dicho el senador Noroña se quedó solito en una rueda de prensa que convocó después de decirle a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, “ambiciosa” y “fascista”. Así es, los medios de comunicación que cubren la fuente del Senado de la República prefirieron no caer en el juego del senador y nos regalaron una bonita postal en la que se le vio solito, sin nadie que lo pelara, y todo por bocón y protagonista. ¿Qué no está viendo que en los últimos días los mexicanos se volcaron en favor a doña Grecia dándole muestras de cariño? Bueno, y para muestra de que el señor es equivalente a un dolor de vesícula, hasta la Presidenta le mandó un zape en la mollera: “Tiene que haber una sensibilidad, ya si hay un asunto de debate político, ya es otro tema”, contestó a pregunta de un medio en su habitual conferencia. Otra más de Noroña y sus “noroñadas”.

La última…

Ahí le va mi consejo con mucho cariño al senador Gerardo Fernández Noroña: ya viene la Navidad, es tiempo de disfrutar, de estar en casa, de leer más libros como te gusta, por eso guárdate un rato, come tamales, disfruta del ponche, prepara romeritos, abrígate, descansa, duérmete, traes puro sueño, es más, ya no regreses, allá quédate, aquí te cuidamos el changarro….

… y nos vamos.