El verdadero grito desesperado

Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Usted qué estaría haciendo a las 2:50 de la tarde? Quizá preparándose para salir a comer de su trabajo, recogiendo a los niños del colegio, o llegando a un restaurante para una comida con clientes o mejor aún, con su pareja o mejores amigas.

A esa hora no solemos estar en casa, estamos en movimiento y desde que salimos por la mañana, la verdad es que no pensamos en si estará bien el complejo en donde vivimos.

Pensamos en lo que pasará más adelante en la oficina, en la cena, en la junta, en la llamada que no queremos hacer, en salir de trabajar y llegar a casa.

¿Cuándo pensamos en la casa? Nunca.

Ahora imagine que se entera que se incendia el complejo en donde vive, se entera por los medios y corre para llegar lo más apronto posible deseando que no haya sido su departamento, su pequeño espacio con gran parte de su vida allí dentro.

El grito desesperado que comienza a formarse en su interior, con la incertidumbre, con la esperanza, con el miedo, con la impotencia de aparecer allí en un parpadeo.

Pero usted llega y la escena no solo es grave, es tremendamente paralizante. Todo se ha quemado. Todo.

La fotografía que captura el fotoperiodista Tyrone Siu es un portento, la escena perfecta para cualquiera que quisiera estar allí y documentar la catástrofe.

En una sola imagen nos llevó hasta Hong Kong, nos colocó tan cerca del incendio que casi podemos sentir el calor de las brasas, y nos hizo visible el dolor, el terror, la sorpresa, la impotencia y el dolor más humano en el señor de camisa amarilla.

Por ello es ganador de púlitzer y parte del staff de Reuters, por saber estar en el momento y buscar lo que importa: las emociones.

El complejo residencial WangFuk Court integra ocho torres de departamentos, cada una de 31 pisos, y siete fueron afectados.

El distrito Tai Po es una zona residencial al norte de Hong Kong y el último censo se realizó en 2021 y apuntaba a más de 4,500 personas habitando en las torres.

Al ser un complejo viejo, con más de 40 años la mayoría de sus residentes son mayores de 60 años.

En tan solo día y medio se contabilizan 83 personas muertas y más de 250 desaparecidas.

Volvamos a la imagen de Siu.

Uno quisiera gritar con el señor, con todos. ¿Qué se hace en esas situaciones?

Se pierde todo y se obliga a dejar ir todo.

El ojo del fotoperiodista integrando todo lo que hay que ver. Sería difícil que nadie capturara un poco del magnánime incendio, pero encuadrarlo con la exactitud técnica de color a cada elemento en su lugar para hacerlo más atractivo a la mirada, es de grandes.

Mire, incluso cómo detrás de la cabeza del señor pareciera que el humo blanco sale de él. La distancia focal que hace que los edificios estén tan cerca de todos.

El fotoperiodismo en hechos como este, deben de transmitir a cualquier parte del mundo las mismas emociones, las más icónicas e históricas, y particularmente la desesperación y el dolor.

Este sería un verdadero grito desesperado capturado en Hong Kong y escuchado en cada país del mundo que ha podido ver esta imagen.