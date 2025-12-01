La venta de Paradise redefine el panorama del cannabis en México

La firma mexicana Paradise, impulsada por el expresidente Vicente Fox, fue adquirida por un grupo canadiense en una operación de 60 millones de dólares. El movimiento marca un giro determinante no sólo para la empresa, sino para la industria del cannabis en México y Latinoamérica.

Paradise, con 314 sucursales en territorio nacional y presencia en ciudades como Miami, Los Ángeles, Panamá, Honduras y Bogotá, se había consolidado como la cadena más grande del sector en la región, un logro notable en medio de un marco regulatorio mexicano que aún avanza con lentitud. El interés canadiense no es casualidad. Canadá es una de las economías donde el cannabis recreativo es completamente legal desde 2018, con un mercado que supera los 4,500 millones de dólares anuales. En contraste, México continúa en una zona gris regulatoria, pero con un potencial que despierta el apetito internacional: es uno de los países con mayor consumo en América Latina y, según estimaciones globales, el mercado mundial del cannabis legal podría alcanzar los 80 mil millones de dólares para 2030.

Para un corporativo canadiense, adquirir una marca ya posicionada en mercados emergentes es una apuesta estratégica. Paradise llega a este momento con una narrativa peculiar: nació como una iniciativa mexicana enfocada en bienestar cannábico, pero rápidamente evolucionó hacia un modelo de franquicias de alto crecimiento. La participación de Vicente Fox, quien se convirtió en uno de los rostros visibles del movimiento pro cannabis en la región, ayudó a dar legitimidad y proyección internacional al proyecto. Fox impulsó la profesionalización del sector y abrió puertas en espacios donde el estigma aún domina la conversación pública.

La nueva etapa de la compañía, ahora con capital extranjero, promete una expansión agresiva. El grupo canadiense planea abrir tiendas en su propio país, reforzar la presencia en Estados Unidos y avanzar hacia Europa y más países latinoamericanos. Este respaldo financiero y operativo podría convertir a Paradise en la primera marca mexicana del sector en escalar a nivel global con un modelo uniforme, profesionalizado y competitivo frente a gigantes internacionales. La legalización avanza de forma desigual en el mundo, la compra de Paradise se vuelve un caso simbólico: mientras México aún debate su marco regulatorio, una empresa nacida aquí se transforma en una ficha clave dentro del tablero internacional del cannabis. Es un recordatorio de que, aun sin legislación plena, la industria se mueve, atrae inversiones multimillonarias y se prepara para el momento en que la regulación finalmente alcance a la realidad del mercado. Si Paradise logra consolidar su expansión mundial, será un ejemplo de cómo un proyecto mexicano puede convertirse en protagonista de una industria global en pleno auge.

15 años Cetesdirecto. Cetesdirecto, cumple 15 años de operación y se consolida como uno de los canales más relevantes para el ahorro e inversión minorista en el país. Desde su lanzamiento en 2010, la plataforma del Gobierno de México para invertir directamente en instrumentos gubernamentales, ha democratizado presumen, el acceso a valores gubernamentales al eliminar intermediarios, comisiones y trámites complejos, permitiendo que cualquier persona invierta desde 100 pesos. En este periodo, ha alcanzado más de 2.7 millones de inversionistas individuales, impulsando una creciente participación de ahorradores en el mercado financiero formal. Su esquema 100 por ciento digital y su enfoque en educación financiera han contribuido al fortalecimiento del ahorro nacional y al desarrollo de una cultura de inversión más amplia entre la población.

Voz en off. Banco Sabadell México anunció el nombramiento de José Iragorri como su nuevo director general, en sustitución de Albert Figueras, quien asumirá la Dirección de Red del banco en España. Iragorri ocupaba la subdirección general de Corporate & Investment Banking, área desde la cual impulsó el desarrollo del negocio corporativo de la institución en el país. El relevo forma parte de la estrategia del grupo para reforzar su operación internacional y mantener una línea de continuidad en México, uno de sus mercados prioritarios. Con este movimiento, Sabadell busca consolidar su presencia en el sistema financiero local y acelerar proyectos orientados al crecimiento de su cartera empresarial…