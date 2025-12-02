CSP a AMLO: No hay razón para reaparecer

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Al responder al expresidente Andrés Manuel López Obrador de que hay tres supuestas razones que justificarían su retorno a la vida pública para volver a aparecer en calles, plazas públicas, incluido desde luego el Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió que no se cumple ninguna de ellas para justificar su reaparición.

Dijo en su conferencia de prensa mañanera que “a él le toca un momento de reflexión”, y ella no está en ninguna de las circunstancias que planteó en el video de presentación de su libro Grandeza como pretexto para recorrer el país: ni se atenta contra la democracia, ni se advierte un “golpe de Estado” en su contra, ni se violenta la soberanía nacional y, además, que “el pueblo” la apoya, como reflejan las encuestas; el movimiento que encabeza está unido, mantiene cohesión social y la concentración en el Zócalo, el sábado, será buen momento para demostrarlo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES A un mes de la explosión

Joaquín Guzmán López, el mayor de los hijos de El Chapo, confesó en la Corte Federal de Chicago que las autoridades de Estados Unidos no tuvieron nada que ver en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, y a pesar de que con ello esperaba obtener algún beneficio de la justicia de ese país para él y su hermano Ovidio, no les será otorgado.

>>Admitió haber engañado y coordinado la detención y secuestro de Zambada al reiterar que el gobierno de EU no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni dio su visto bueno para ese hecho, que desde que ocurrió, el 25 de julio del año pasado, el entonces presidente López Obrador atribuyó a alguna de las oficinas de inteligencia de ese país, entre ellas la DEA, con la que tuvo diferencias.

>>Más aún: el acusado tendrá que pagar 80 millones de dólares, para cuyo cobro deberá colaborar con las autoridades y la jueza del caso, Sharon Jonhson Coleman, advirtió que podría imponerle cadena perpetua si la Fiscalía no pide hacerlo, porque el acuerdo de culpabilidad no se puede revertir si ésta no hace recomendaciones en favor del acusado.

Ni “renuncia”, ni violación a la Ley de la FGR: la salida de Alejandro Gertz, dijo la Presidenta Sheinbaum ayer, fue acordado conjuntamente; una embajada, como la que le ofreció, “no es causa grave” para dejar el cargo, sino, dijo, “reconocimiento a su trabajo”. Habría que agregar que esa dependencia tampoco era, ni será, “autónoma”, como nunca lo ha sido.

Demandan dirigentes agrarios en San Lázaro más cambios a la Ley de Agua. Bajo amenaza de volver a bloquear carreteras. Por lo pronto, los de Zacatecas ya empezaron a hacerlo ayer.