Las señales de Andrés Manuel

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Andrés Manuel López Obrador decidió ser un hombre de símbolos y mensajes a lo largo de su Presidencia; y al regresar a la escena nacional se envolvió en ese mismo estilo de comunicar para lanzar una batería de mensajes a sus adversarios, dentro y fuera del país, y a las tribus que conforman la columna vertebral del movimiento social que él mismo fundó.

Quienes lo conocen bien leyeron cada palabra y símbolo que hay en el video que difundió el fin de semana desde su finca en Palenque, quienes no lo conocen bien se quedaron sólo con el cobijo que el exmandatario dio a la presidenta Claudia Sheinbaum y que lastimosamente generó cierta desazón en algunos integrantes del primer círculo presidencial.

Hace siete años, AMLO inundó la primera jornada de su mandato con simbolismos. Desde los tres jóvenes (una de ellos mujer) que lo acompañaron a la tribuna de San Lázaro, hasta el choque frontal con el PAN, su entrada a las 13:32 a Palacio Nacional por la Puerta de Honor, ascender al Despacho Presidencial por la escalera donde reza la frase “La Patria es primero”.

Y comer en el Salón de la Tesorería con jefes de Estado y de Gobierno, donde compartió la misma mesa con el rey Felipe VI de España y el presidente cubano Miguel Díaz Canel… y tener cerca a Nicolás Maduro mientras miles afuera lo esperaban coreando: “De pie, cantar, que vamos a triunfar (…) El pueblo unido jamás será vencido”. Ese día, AMLO se postró de rodillas a los pies de un indígena.

AMLO se dice en el retiro, pero hay quien piensa que está más activo que nunca y extraña el poder y el protagonismo. Regresar a la arena pública en la víspera de ese séptimo aniversario -que fue ayer-, y hacerlo desde “La Chingada” y con un libro que se llama “Grandeza” tiene un mensaje.

En la cadena de señales, Andrés Manuel narró cómo es su día a día con caminatas mañaneras por una vereda, su soledad, la comida que come, el agua que bebé, los pájaros que escucha, las visitas furtivas a la CDMX, y caminatas vespertinas por los pasillos de su casa…

Y ahí habló nuevamente a los suyos: de los pobres, las clases medias y los poderosos; reivindicó a los indígenas ante los conquistadores, a los pueblos originarios ante Europa, criticó a las clases medias que por tener algo de dinero “votan por las más guapas o los más guapos”, arremetió contra los poderosos que, aceptó, no se han ido, fustigó a los medios de comunicación y a las redes sociales.

Luego lanzó una advertencia: saldrá a las calles si atentan contra la democracia (o sea si se gesta un movimiento social que pueda llevar al lopezobradorismo al ocaso), para defender a la Presidenta Sheinbaum ante un eventual golpe de Estado (que no fueron extraños en la América Latina de los 70 y 80 ante los gobiernos de izquierda) y para defender la soberanía (ante Trump y su cruzada contra el crimen organizado).

Para los suyos —en medio de las divisiones que hay al interior de la 4T, del escándalo que ha envuelto a sus hijos y al senador Adán Augusto López Hernández, al fuego amigo ante los excesos de algunos de sus líderes y dirigentes, de los viajes a Europa, de no ir a EU, del choque con Trump- López Obrador fue muy muy claro: “hay que mantenernos unidos” sin divisiones, les dijo.

Está claro que López Obrador no se ha ido, que sabe de su peso especifico en el país, que no está listo para dejar sola a su sucesora. La presidenta Sheinbaum ha sido inteligente ante la irrupción de AMLO, sabe muy bien el activo que, pese a todo, es para su Presidencia. Recibió el apoyo con una sonrisa.

Las señales de AMLO “desde el retiro” están sobre la mesa.

