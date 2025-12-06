La Crisis en el campo mexicano es alarmante; Senadora Sinaloense

Y la senadora Paloma Sánchez nos comenta de la crisis alimenticia en el campo, es alarmante y lo dice quien conoce la agricultura de un Estado Importante del país, en materia agricol, pues cuenta con distritos de riego, pero reitera, hay incertidumbre, los precios de garabntia son de risa, y pudiera haber hambre.

con la nueva ley de Aguas, “quieren en el gobierno un campo rendido; callado; sumiso y mediocre con lo poco que les dan”, atentan centralizar la administración del agua en un gobierno que ya controla todo; reasignar los volúmenes hídricos con criterios políticos en lugar de técnicos; y limitar la libertad productiva mediante restricciones que impiden que los productores actúen como agentes independientes.

La presidenta minimiza las movilizaciones al calificarlas como protestas de “ricos y privilegiados”, ignorando años de esfuerzo y la realidad de miles de familias. “Una productora lo expresó con claridad: ‘ya nos dieron en la madre’. Sin Financiera Rural, sin apoyos a la comercialización y sin certidumbre, los productores están olvidados”, afirmó.

El aumento al salario mínimo peligroso para pequeñas empresas. Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, reconoce el impacto social de estos aumentos, pero reconoce que se empiezan a encontrar límites y que, si no se toman en cuenta, pueden repercutir negativamente en la creación de empleos formales, la inflación o las utilidades de las empresas.

En sólo 7 años, el salario mínimo dejó de ser una referencia casi simbólica para convertirse en el eje de la política laboral, pues a partir del próximo mes pasará a 315.04 pesos por día para alcanzar una retribución mínima de 9,852 pesos mensuales y en la Zona Libre de la Frontera Norte, crecerá a 440.87 pesos por día, para un total de 13,409 pesos mensuales.

Pero después de varios años consecutivos de aumentos de dos dígitos, a las empresas les resulta más difícil absorber aumentos salariales que son aproximadamente tres veces superiores a la inflación, y eso incluso antes de tener en cuenta otros costos laborales en aumento, como la reducción planeada de la semana laboral de 48 a 40 horas, que se concretará para el año 2030.

Hasta ahora, México ha logrado aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores sin desencadenar grandes presiones de precios o pérdidas de empleos. Pero suponer que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación pueden continuar indefinidamente, independientemente de un aumento en la productividad, es ingenuo, señalan especialistas.

El comportamiento del director de la Junta de Caminos del Estado de México, Ariel Juárez Rodríguez, quien tuvo que renunciar por la agresión a un grupo de personas en un estacionamiento muestra la ausencia de autoridad que hay en ese estado, en donde, de no ser por el plan del Gobierno Federal para sacar adelante a 10 municipios del oriente, no se vería mayor trabajo de la gobernadora Delfina Gómez.

Aunque los ministros de la nueva Corte quisieran trabajar más, debido a lo que está reglamentado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la SCJN cerrará su primer periodo de sesiones el próximo 15 de diciembre, por lo que restan escasas sesiones y los asuntos espinosos podrían quedar en el tintero hasta 2026.

