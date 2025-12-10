El panismo guanajuatense está manejado por Diego Sinhue

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En el Estado de Guanajuato, gobernado por panistas desde hace más de tres décadas, se encuentra en un enfrentamiento en donde no se dan pausa y la fractura que atraviesa es bastante seria.

En el Bajío, un partido que ha sido bastión durante más de tres décadas y que hoy enfrenta profunda crisis, porque exgobernadores no dejan crecer políticamente a las nuevas generaciones.

En el PAN de Guanajuato hay militantes que hablan de “desencuentros permanentes” con la dirigencia estatal y con varias municipales. Y todos coinciden en que el estado sigue controlado por el exgobernador Diego Sinhue, quien mantiene los hilos del partido.

Las decisiones estratégicas, los amarres internos, las candidaturas y hasta los ritmos políticos continúan pasando por su aprobación, nada se mueve sin su visto bueno.

En las elecciones federales de 2027 vana morder el polvo y perderán varias diputaciones federales, nos comenta un viejo militante del blanquiazul.

A los políticos de Morena, le dio pavor utilizar la palabra terrorismo, aunque quien primero lo definió así fuye la nueva Fiscal, Ernestina Godoy, en referencia con el vehículo que esplotó hace unos cuantos días. Pero hay que aclararlo.

“Los grupos terroristas incitan a personas de todo el mundo, a menudo jóvenes, a dejar sus comunidades y viajar a zonas de conflicto. La manera de captar nuevos adeptos y radicalizarlos ha cambiado, prestándose mayor atención a los medios sociales y a otros canales digitales.

“Los datos biométricos son cada vez más importantes para identificar a los combatientes terroristas extranjeros y evitar que crucen fronteras. A este respecto, también fomentamos el intercambio entre el ejército y la policía de datos procedentes de los campos de batalla.

“A través de Interpol, los organismos policiales de todo el mundo pueden intercambiar información policial y avisos sobre redes terroristas transnacionales, a fin de comprender mejor sus métodos, móviles y medios de financiación, y, en última instancia, descubrir y detener a los sospechosos”.

“Interpol ayuda a sus países miembros a prevenir este tipo de atentados, prepararse ante su posible comisión y darles respuesta. Esto supone instaurar mecanismos de prevención y respuesta coordinados conjuntamente por los organismos implicados, entre ellos la policía, los servicios de aduanas y control fronterizo, los profesionales de la salud pública, el ejército, los servicios de inteligencia y los encargados de la gestión del medio ambiente.

Todas estas consultas resultan más que necesarias por la detonación de un coche-bomba en la población de Coahuayana, Michoacán, cerca del mediodía del reciente sábado 6 de diciembre, atentado a consecuencia del cual han muerto hasta la fecha seis personas, además de considerables daños materiales.

Cómo no darle la razón al líder del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, cuando se refiere a la nueva alza al salario mínimo general en México, la cual entrará en vigor a partir del jueves 1 de enero de 2026, que en verdad hace falta leer las letras chiquitas de este incremento que le permitirá sólo a un mínimo porcentaje de la plantilla nacional (8 millones de trabajadores) alcanzar un ingreso neto mensual de poco más de 9 mil 500 pesos mensuales.

Y es que, en verdad, ésta trae sus vicios ocultos para todas las partes involucradas: la clase trabajadora, los empresarios y el propio Gobierno. Este paga poco, pero exige que los empresarios sean los que carguen con estos incrementos..

Después del buen encuentro entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el norteamericano Donald Trump, por el próximo mundial de futbol, no ha pasado ni una semana y este último lanza una amenaza, Estados Unidos necesita que antes del 31 de diciembre del 2025, dote de agua al vecino del norte. “México no está respondiendo y es injusto”, para los trabajadores agrícolas estadunidenses. Porque una cosa sí es cierta, allá, del otro lado, sí se apoya los agricultores, aquí no.

El caso es que Trump sentenció que impondrá un arancel del 5% para que nuestro país libere el agua, es decir, México tendría que poner en orden sus adeudos del vital líquido.

Y el amago fue desde las redes sociales y el presidente estadunidense tiene la suya en la que posteó: “México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pies de agua por no cumplir con nuestro Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después”.

