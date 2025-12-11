Impone México aranceles a China

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La aprobación de la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, excepto la del Partido del Trabajo, así como las de oposición, para la aplicación de aranceles a países con los que México no tiene acuerdos comerciales, particularmente China, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, India y Tailandia, durante la última sesión del año, empezó a motivar inmediatas reacciones porque incluyen textiles, calzado, ropa y autopartes para automóviles que exportan a México y que van de 10 a 50 por ciento.

Esos impuestos entrarán en vigor el 1.º de enero, y en opinión de economistas y legisladores de grupos parlamentarios opositores, van a originar reclamos de sectores que importan importantes cantidades de muchos de esos productos, y la inmediata reacción a que obligarán al elevar los precios que tienen hoy y que habrán de impactar en la economía.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Se agudiza el problema del Tratado de Aguas de México y Estados Unidos, por la urgencia del presidente Donald Trump de que el gobierno de nuestro país lo resuelva “inmediatamente”, por ser una amenaza para la gente de Texas y California, a la que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que las autoridades estadounidenses deben reconocer la cantidad que está disponible para la entrega establecida y espera llegar a un acuerdo.

Priva la amenaza del mandatario de que si antes del 31 de este mes no se liberan los 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes, según el tratado, su país impondrá un 5 por ciento de aranceles a todos los productos que México exporte.

Por fin detuvieron al extorsionador ligado a la CATEM en La Laguna, Édgar Rodríguez Ortiz, El Limones, que también era operador financiero, jefe de plaza y vinculado al grupo criminal Los Cabrera, con el que el dirigente nacional de aquella organización, Pedro Haces, diputado federal de Morena, niega relación alguna.

La embajada de Estados Unidos en México advirtió a los directivos de empresas de transporte que a quienes faciliten la migración ilegal a ese país, desde el Caribe y Centroamérica, el Departamento de Estado les revocará la visa a quienes proporcionen esos viajes, que se han incrementado en semanas recientes.

Primer informe del nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, en el que negó que exista sumisión ni subordinación con los otros Poderes de la Unión.

Muerto, en Guanajuato, aparece líder del PT en Apat-zingán, Agustín Solorio Martínez, desaparecido hace una semana en Morelia.