La urticaria

También conocida como ronchas o sarpullido. Son protuberancias rojas que pican en la piel, éstas son causadas como una reacción alérgica a alimentos, medicamentos, infecciones, estrés o los dichos de una intelectual como lo es Elena Poniatowska. Según me dicen, más de un militante del morenismo, de la izquierda radical, de los adoradores de San Andrés, y los nuevos funcionarios, están padeciendo esta singular reacción en algunas partes del cuerpo, y todo porque Doña Elena dijo textualmente: “Creo que el presidente López Obrador tuvo siempre la costumbre de tomar la palabra y a veces hubiera sido bueno que se oyeran las voces de las mujeres, incluso de los niños y de muchos mexicanos que tienen cosas que decir y que no hemos podido oír”, algo así como: “Andrés no tomaba en cuenta a las mujeres”.

Esto lo dijo en el Senado de la República, en donde fue invitada a develar una placa para que, a partir del día de hoy, la Sala de Comparecencias lleve su nombre, esto a manera de homenaje por su vida, su carrera y por decir la verdad. ¿Cómo ve?

Prohibición por decreto. Es lo que le aplicaron a los vapeadores y cigarros electrónicos, esto con la intención de que según —los genios de la transformación— se elimine el vicio de fumar esos malditos artículos del demonio que hacen menos daño que los cigarrillos convencionales… esperen… pero si lo que quieren es el bienestar de la gente, ¿por qué no prohibir eso también? ¿Será que es un negocio multimillonario que ha crecido gracias al capitalismo? Pero ¿no se supone que muchos legisladores oficialistas son anticapitalismo y antiimperialismo? ¿No van a ser radicales en esto? ¿No van a desafiar a las tabacaleras que generan billones de dólares al año a costa de la salud de muchos mexicanos? No sé, siento que algo no cuadra, y no quiero pensar mal de nuestros legisladores, que hoy, mediante decreto, eliminaron el “problema” en el que se encuentran tan sólo 2.6 por ciento de los adolescentes y 1.5 por ciento de los adultos, cifras obtenidas del portal Salud Pública de México.

Al que le salió lo dadivoso. Fue el senador morenista, coordinador de la bancada y presidente de la Jucopo, Adán Augusto Hernández. Y es que, según nos dicen, el libro Grandeza, que escribió su “hermano”, jefe, y cómplice, Andrés Manuel López Obrador, es tan bueno que no podía permitirse que 17 mil 420 personas se quedaran sin leerlo. Eso sí, dijo que fue con su propio dinero, y que mientras otros regalan piernas, pavos y cosas por el estilo, lo de él es cultivar e ilustrar a sus cercanos sobre el legado cultural que los pueblos originarios de nuestro país le han dado al mundo. ¡No! No crea usted que lo hace por propaganda, lo hace porque le nació del corazón, no sea mal pensado.

Ricardo Anaya es el clásico político. Igual como pintó aquella película La Ley de Herodes a los panistas: riquillo, pro-familia, católico, recatado, santurrón, pero de doble moral. Eso sí, bueno para el micrófono y para los discursos también. Y es que hay cientos de videos en los que critica al partido en el poder, sus acciones, sus leyes, sus propuestas. No se cansa de decir que están destruyendo a México (aunque su familia viva en Estados Unidos). Arma buenas intervenciones en tribuna, con palabras elocuentes, narrativa y retórica bien armada. Se queja de todo lo que haga Morena, sin distinción. Sin embargo, como se dice en el norte, a la hora de que apriete para que no chorree, no le alcanza ni para darle una vuelta al nudo. Y si no me cree o no se ha dado cuenta, vea cómo fue la votación en el Senado para avalar el nombramiento de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Seis votos en contra, once abstenciones o nulos y tres a favor. Estos últimos fueron de tres senadores originarios de Querétaro, sí, el mismo estado del que es originario Anaya, quien coordina al PAN en el Senado. Total, que en política no hay casualidades, y con esa votación entró a la FGR doña Ernestina como cuchillo caliente en mantequilla.

¿Ya ven que no mienten cuando lo acusan de ser puro pico?

Y como no todo es grilla. Hay que reconocerle al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, su tacto y buenos oficios. Y es que precisamente hoy, 12 de diciembre, el gobernador hará entrega de una majestuosa escultura de la Virgen de Guadalupe, de nada más y nada menos que 32 metros de altura. La imagen estará en el santuario religioso de la Virgen del Chorrito, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, México, lugar donde se encuentra una representación de la Virgen de Guadalupe formada en una estalactita dentro de una cueva natural. Cabe destacar que los fieles y creyentes de cualquier parte podrán viajar y conocer este importante símbolo de fe que alimenta la esperanza de millones de personas. No podemos dejar de lado que esto detonará el turismo y se traducirá en una derrama económica significativa para la región. Punto para el gobernador.

La última… Salió respondón el niño. El PT se le fue en contra a sus aliados morenistas y verdes ecologistas en la votación en el Congreso sobre la iniciativa enviada por la Presidenta Sheinbaum en la que plantea aumentar los aranceles sobre las importaciones de productos chinos, y terminaron votando agarrados de la mano con sus némesis, el PAN y el PRI. El coordinador, Ricardo Monreal, les tiró un cañonazo desde el micrófono: “Les digo a Morena y el Verde que estamos en el camino correcto, quiero decirles que lo hacemos convencidos por apoyar a esta gran Presidenta que nos apoyó a nosotros en el momento electoral. Quizá sin ella no estaríamos aquí, a ella nos debemos la mayoría de los que estamos aquí sentados y eso yo no lo desconozco”. Ya nada más faltó que les dijeran: mal agradecidos, rajones, traicioneros, etc…

… y nos vamos.