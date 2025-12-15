La realidad supera el discurso

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Desde hace varios años lo he comentado en todos los espacios donde participo. Lo mismo en radio que en Internet y también a través de estas páginas. México se cae a pedazos de violencia e inseguridad.

No se puede tapar el sol con un dedo ni voltear para otro lado, la realidad supera a diario los discursos y las cifras maquilladas.

Esta vez, el tema es internacional. La organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), presentó el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, al dar a conocer que México es el cuarto país más peligroso del mundo.

Lo anterior de acuerdo con una evaluación a cada país del orbe, que midió cuatro indicadores principales: letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados.

En esta lista, los primeros tres lugares fueron para Palestina, Birmania y Siria. Lo que me resultó verdaderamente perturbador y, sin duda, desnuda la realidad mexicana, es que estas naciones que aparecen en el podio se encuentran en algún tipo de conflicto armado, o sea, están en guerra.

Para nadie es sorpresa que en los últimos años el crimen organizado ha tenido un crecimiento exponencial en nuestro país.

Por lo mismo, se ha recrudecido la violencia en prácticamente todos los estados y se ha generado una ola de inseguridad que el Gobierno simplemente no puede erradicar.

México registró de diciembre de 2024 a noviembre de 2025 más de ocho mil eventos violentos.

La muestra más clara de esta dura realidad son las recientes encuestas que revelan cómo la percepción de inseguridad entre los mexicanos ha incrementado en los últimos meses, y la gente no se siente tranquila en el lugar donde vive.

Por otro lado, la descomposición del tejido social que se viene dando en México desde hace muchos años, es muy alarmante. Vivimos en una sociedad cada vez más podrida, más torcida y, sobre todo, menos empática.

Si a esto le sumamos que tenemos el lugar 140 de 180 países en corrupción a nivel mundial, es la tormenta perfecta que explica el caos que estamos viviendo.

¿Por qué seguirnos engañando?

¿Cuándo se va a reconocer que la estrategia de seguridad para “pacificar al país” no está funcionando? ¿Qué hace falta para acabar con la inseguridad?

Me quedo con lo que dijo un gran analista político después del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, y lo cito textual:

“La noticia llegó a los principales diarios de todo el mundo, el New York Times, el Washington Post, Le Figaró, The Guardian, El País y muchos más, ya que la violencia que en México hemos normalizado, en todo el mundo se sabe que no es normal”.

Basta por hoy, pero el próximo lunes regresaréeeeeeeeeee!!!