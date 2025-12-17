Enfrentan OPLES a Sheinbaum y Taddei

La desaparición o permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales en la anunciada reforma que se propondrá el año próximo, mantiene a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Guadalupe Taddei, titular del INE, en clara discrepancia en la que la primera sostiene que no se requiere tanta burocracia por duplicidad de funciones en elecciones estatales y, la segunda, que el organismo que encabeza no tiene la capacidad de desarrollar sus funciones con la misma meticulosidad a nivel estatal.

Mientras la mandataria reitera que los OPLE no son necesarios porque su labor la realiza el INE en los procesos estatales —como en reiteradas ocasiones lo ha señalado la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde—, la presidenta del INE insiste en que aquéllas permanezcan “por su labor muy especializada que es imposible que lo hagamos como se hace a nivel local”, por lo que la Presidenta estima que no hay una propuesta definida y eso es importante que se conozca.

Una semana después de que el gobierno de Estados Unidos le cancelara la visa, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue removido de ese cargo, en el que de acuerdo con revelaciones periodísticas y de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, está implicado en diversos delitos.

Sin embargo, al responder a una pregunta, la Presidenta Sheinbaum dijo en la mañanera que no hay nada “en este momento” en su contra en la Secretaría Anticorrupción, ni en la FGR, sólo que ya no está en Aduanas y que su salida fue una decisión del titular de éstas, Rafael Marín Mollinedo, meses después de que se le acusara de diversos ilícitos en comercio exterior y huachicol, al darse a conocer su colección de costosos relojes y la adquisición de un lujoso penthouse en Polanco.

Después de varios “sin comentarios” sobre María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y principal opositora del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la Presidenta Sheinbaum la criticó por llamar a intervención extranjera en ese país, en lo que dijo que ella no está de acuerdo y “que sea el pueblo el que decida”.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, destacó en su primer informe el apoyo que le ha brindado la Presidenta Sheinbaum para la realización de diversas obras que estaban aplazadas y que ejecutadas, benefician hoy a un número mayor de familias de ese estado.

Por ahora, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, logró librar la embestida en su contra que llegó hasta la amenaza de una audiencia en el Reclusorio Norte que fue cancelada, pero deberá estar atenta.